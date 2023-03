Leuven (ots) -Probiotika sind in aller Munde. Sie finden sich beispielsweise in fermentierten Lebensmitteln, die durch "Kimchi" erneut im Trend sind, und sind auch in Joghurt enthalten.Weil Probiotika gesundheitsfördernde Eigenschaften haben, nennt man sie auch "gute Bakterien". Zum Zeitpunkt des Verzehrs müssen sie in einer gewissen Menge lebendig sein, sonst erfüllen sie nicht die Anforderungen, die an diese Mikroorganismen gestellt werden.Die Anzahl von Probiotika in einem Lebensmittel ist oft hoch. Dabei ist sich die Wissenschaft einig, dass man pro Tag mindestens 1 Milliarde solcher Mikroorganismen zu sich nehmen sollte, um den Probiotika-Effekt zu erzielen.Und dieser ist durchaus von Vorteil. Denn zu den anerkannten positiven Eigenschaften von Probiotika gehören die Verbesserung des Laktoseabbaus, eine bessere Darmgesundheit und eine positive Auswirkung auf das Immunsystem.Es spricht also viel dafür, Probiotika in seine Ernährung zu integrieren.Den ganzen Artikel (https://www.foodunfolded.com/de/artikel/probiotika-die-wissenschaft-hinter-gutartigen-bakterien), mit weiteren Informationen und Quellenangaben, sowie viele weitere Artikel finden Sie auf der Website (https://www.foodunfolded.com/de/) von FoodUnfolded®.FoodUnfolded® ist eine globale Multimediaplattform, die uns wieder näher bringt, was hinter dem Essen auf unseren Tellern steht, und so dabei hilft, nachhaltige Lösungen für die Herausforderungen unseres Ernährungssystems zu finden. Mit fundiert recherchierten Beiträgen wollen wir jeden Einzelnen dazu ermutigen, aufmerksam zu werden, zu nachhaltigen Lösungen beizutragen, und so den Wandel hin zu einem nachhaltigen Lebensmittelsektor zu beeinflussen.Hinter FoodUnfolded® steht ein vielfältiges und diversesTeam, das mit seiner Arbeit auch zum Dialog und Austausch ermutigt, und sein Publikum unter anderem mit Onlineartikeln, Videos und auf Social Media erreicht. FoodUnfolded® wird vom European Institute of Innovation and Technology (EIT) Food unterstützt.Bei allen Fragen wenden Sie sich gerne an:Petra FaitschPetra.Faitsch@eitfood.euOriginal-Content von: FoodUnfolded®, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085488/100903847