Düsseldorf (ots) -Passend zum bevorstehenden Osterfest launcht das Gewürzunternehmen Just Spices das beliebte Ei Topping als bunte Special Edition in limitierter Auflage. Egal ob als Mitbringsel zum Osterbrunch oder für den eigenen Frühstückstisch: Die limitierte Gewürzmischung bringt Farbe und Geschmack auf das Osterei. Das Ei Topping als Special Edition ist ab dem 5. März für 5,99 Euro online sowie deutschlandweit im Handel erhältlich.Mit zahlreichen innovativen Gewürzmischungen aus 100 % natürlichen Zutaten verfolgt Just Spices sowohl online als auch im Lebensmitteleinzelhandel das Ziel, mehr Inspiration zu bieten, selbst in der Küche kreativ zu werden und leckeres Kochen auch im stressigen Alltag zu ermöglichen.Online erhältlich unter: https://www.justspices.de/ei-topping.htmlPressekontakt:Just Spices GmbHSchiessstraße 44a40549 DüsseldorfOriginal-Content von: Just Spices GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139886/5456318