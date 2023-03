DJ Minister betonen konstruktives Klima auf der Kabinettsklausur

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Mitglieder der Bundesregierung haben zu Beginn des zweiten Tags der Kabinettsklausur ihren Willen bekundet, trotz aller Differenzen konstruktiv nach Lösungen suchen. Wichtig sei, dass Deutschland die Digitalisierung voranbringe und ihre Chancen nutze. Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind zentrale Themen in den abschließenden Beratungen auf der Klausurtagung.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) betonte, dass die Koalition sich "in einem Ringen um den richtigen Weg aus unterschiedlicher Perspektive" befinde. Es geht nun darum, Lösungen zu finden. "Denn die offene Fragen sind ja nun bekannt, aber sie sind auch in der Menge, ich sage mal, genug, um nicht noch offene Fragen hinzuzufügen, sondern jetzt mal Antworten zu suchen", sagte Wissing. Dafür brauche die Regierung eine gewisse Zeit und eine gute Debattenkultur. "Die haben wir hier in Meseberg, das kann man wirklich sagen", meinte Wissing.

Keine streitenden Kesselflicker

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) betonte, er habe nicht den Eindruck, dass "wir uns streiten wie die Kesselflicker". Der Streit um den Haushalt sei in Meseberg kein Thema, "weder ein Streitthema noch überhaupt ein Thema", sagte Özdemir.

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sagte während der gemeinsamen Pressekonferenz mit ihren Kollegen, dass man bei der Wärmewende handeln müsse, um durch ein Umsteuern bei Wohnungsheizungen für mehr Klimaschutz zu sorgen. Man müsse bei der Wärmewende früh für Sicherheit sorgen, damit die Menschen wüssten, wohin es gehe. Es gebe ein "großes Bedürfnis" nach Sicherheit und Planbarkeit.

Wissing bekräftigte zudem, dass man beim Thema Verkehr und Straßenbau auch die Realitäten des geänderten Konsumverhaltens berücksichtigen müsse. Durch den wachsenden Onlinehandel müssten mehr Pakete zugestellt werden, was eben nicht über die Schienen sondern über Straßen erfolge. Beim Thema Ausbau der Autobahnen, was von den Grünen kritisch gesehen wird, sieht Wissing "konstruktive Gespräche".

Minister drängen zu mehr Digitalisierung

Wissing betonte, dass Deutschland in dieser Legislaturperiode digitaler werden müsse. Mit der Gigabit-Strategie zum Ausbau des Glasfasernetzes komme man gut voran. "Aber indem wir Kabel verlegen, werden wir nicht digitaler. Damit schaffen nur die Voraussetzungen für die Digitalisierung. Digitaler werden wir nur, wenn wir Daten verfügbarer machen und die Daten nutzen. Da können wir und müssen wir als Gesellschaft besser werden", sagte Wissing.

Beim Thema künstlicher Intelligenz mahnte Wissing eine europäische Antwort und Regulierung an. Diese Regulierung müsse die Innovation in Europa anreizen und sie auch zulassen, weil Europa ansonsten nur Nutzer von künstlicher Intelligenz aus anderen Teilen der Welt werde. "Wir brauchen künstliche Intelligenz nach unseren Wertvorstellungen, nach unseren Maßgaben. Aber wir brauchen sie eben auch. Denn sie wird unseren Alltag bestimmen", sagte Wissing.

Geywitz betonte, dass Digitalisierung auch auf dem angespannten Wohnungsmarkt zur Entspannung beitragen könne. Sie sei wichtig, um "schneller zu bauen und dadurch kostendämmend zu bauen", so Geywitz. Durch eine bessere Vernetzung des ländlichen Raums würde auch der angespannte Wohnungsmarkt in der Stadt entlastet.

Özdemir sieht auch in der Landwirtschaft Chancen durch die Digitalisierung. So könne man etwa schneller auf steigende Nachfrage reagieren. Digitalisierung berge Chancen für mehr Tierschutz und Klimaschutz.

