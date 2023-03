Solutiance meldet einen deutlichen Anstieg bei den Aufträgen. So habe man in den ersten beiden Monaten 2023 ein Auftragsvolumen von 0,89 Millionen Euro verzeichnet. Im Vergleich dazu: Im gesamten ersten Quartal 2022 waren es lediglich 0,75 Millionen Euro. Der Auftragsbestand per Ende Februar habe sich auf 3,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...