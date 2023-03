München (ots) -Regionalität mit Witz: 13 neue Folgen der ARD-Kultserie mit Katharina Wackernagel, Sebastian Schwarz und Eva Bühnen in den HauptrollenKommissarin Marie Gabler (Katharina Wackernagel) gibt als Bewohnerin von Hengasch nicht etwa klein bei. Denn für sie ist ihre Rückkehr nach Köln nur aufgeschoben. Vielmehr atmet Marie tief durch und macht das, wofür sie brennt: volle Kraft voraus in Sachen Mordermittlung. Und es finden sich jede Menge Tote - in der Badewanne, im Heuballen, unter Maibäumen und sogar in Maries eigenem Traum! In 13 neuen Folgen warten im "Universum Hengasch" viele Abenteuer auf Marie und am Ende die Frage: Gibt ihr das eigentlich lästige Landleben nicht viel mehr als die ferne Metropole?Am 6. März 2023 starten die Dreharbeiten zu einer neuen Staffel von "Mord mit Aussicht" - einer der beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Die vielen Fans können sich auf 13 Folgen freuen, die voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2024 in der ARD zu sehen sein werden. Im Jahr 2022 bei der letzten Staffel waren durchschnittlich 6,09 Mio. ZuschauerInnen dabei; in der Mediathek kamen noch einmal 436.000 ZuschauerInnen pro Folge hinzu.Unter der Regie von Markus Sehr, Oliver Schmitz, und Felix Stienz sind in den Hauptrollen Katharina Wackernagel als Kriminaloberkommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz als Polizeioberkommissar Heino Fuß und Eva Bühnen als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel zu sehen. Zum festen Ensemble gehören auch weiterhin Petra Kleinert als Heike Schäffer, Schiedsamt-Vorsitzender Hans Zielonka (Michael Hanemann), Kai Schumann als Schweinebauer Gisbert Cremer, Cem Ali Gültekin als Imbissbesitzer Mehmet Özdenizmen, Feuerwehrmann Arthur Brandt (Felix Vörtler) und die ewig maulige Gastwirtin Lydia Aubach (Julia Schmitt) sowie Frau Runkelbach (Friederike Frerichs) und Johannes Rotter als Pfarrer Puttermann. Außerdem mit dabei sind Therese Dürrenberger, Roland Riebeling, Patrick Heyn, Bennik Gehring, Michael Schäfer, Michael Wittenborn, Milena Dreissig, Stevko Hanushevsky, Merle Wasmuth u.v.m.Inhalt: Während Marie Gabler (Katharina Wackernagel) sich in Sachen "Teambuilding" auf ihrer Wache bemüht, läuft dort längst nicht alles reibungslos: Heino Fuß (Sebastian Schwarz) nörgelt über seine verpassten Karrierechancen und Nachwuchspolizistin Jennifer Dickel (Eva Bühnen) ist von ihrer Prüfung zur Reiterstaffel abgelenkt. Unterdessen braut sich im Dorf einiges zusammen: Heike Schäffers (Petra Kleinert) Ambitionen auf das Schiedsamt mischen das Kräfteverhältnis im Aubach gehörig auf. Aber auch von außen droht Ungemach: Als die Schließung der Wache im Raum steht, müssen nicht nur alle weiteren Hengascher wie Arthur Brandt (Felix Vörtler), Hans Zielonka (Michael Hanemann) und Imbissbesitzer Mehmet (Cem Ali Gültekin) an einem Strang ziehen, um diese Gefahr vom Dorf abzuwehren, sondern auch Marie ist gefragt. Und dabei fühlt sie sich in Hengasch doch immer noch wie zwischen Baum und Borke. Auch privat sind klare Verhältnisse nicht so Maries Ding. Denn dem zärtlichen Drängen von Schweinebauer Gisbert (Kai Schumann) nach einer gemeinsamen Zukunft in Hengasch steht sie skeptisch gegenüber, und auch ihre Vergangenheit in Köln funkt immer wieder in ihr Eifler Leben. Es ist wie es ist - Marie und die Hengascher müssen sich immer wieder neu zusammenraufen!Die fünfte Staffel von "Mord mit Aussicht" wird produziert von der Claussen+Putz Filmproduktion im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm unter Federführung des WDR. Als Headautor fungiert Johannes Rotter. Die Folgen-Drehbücher stammen von Johannes Rotter sowie von Tanja Bubbel, Christine Heinlein & Martin Dolejs, Martin Ritzenhoff, Antonia Rothe-Liermann, Frederick Schofield; Regie führen Markus Sehr (Folgen 1, 2, 3, 8), Oliver Schmitz(Folgen 4, 5, 6, 7)undFelix Stienz(Folgen 9, 10, 11, 12, 13). Produzent ist Jakob Claussen, Producer Thomas Klimmer und Development Producerin Amelie Syberberg (Claussen+Putz Filmproduktion). Die Redaktion hat Elke Kimmlinger (WDR), Producerin ist Karin Laub (WDR) und Executive Producer Alexander Bickel (WDR). Gedreht wird bis Mitte November in Köln und Umgebung.Pressekontakt:Dr. Lars JacobARD Programmdirektion / Presse und Information,Tel.: 089/5589 44 898, E-Mail: lars.jacob@ard.deHeike AckermannPresse und PR Heike Ackermann Tel: 089/649865-12E-Mail: heike.ackermann@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5456366