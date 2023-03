Taipeh, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -SINBON ist in den Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) aufgenommen worden. Es ist das erste Mal, dass SINBON am GEI teilnimmt und als Komponentenhersteller ausgewählt wird. Damit wird SINBON zu einem der führenden Hersteller von elektronischen Bauteilen.Der Bloomberg Gender-Equality Index deckt fünf Schlüsselperspektiven zur Bewertung der Gleichstellungsleistung von Unternehmen ab: Führung und Talentförderung, Lohngleichheit und geschlechtsspezifische Verdienstgleichheit, integrative Kultur, Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung und die externe Marke. In diesem Jahr wurden 485 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 16 Billionen USD aus 45 Ländern und Regionen in 11 Branchen für den GEI ausgewählt, darunter 16 Unternehmen aus Taiwan.SINBON legt Wert auf die Gleichstellung der Geschlechter und schafft aktiv eine freundliche Unternehmenskultur, die durch die Rekrutierung unterschiedlicher Kandidaten die Vielfalt fördert. SINBON ermutigt Frauen außerdem dazu, ihr Selbstvertrauen und ihre Stärken am Arbeitsplatz zu zeigen. Seit 2021 sind mehr als 30 % der SINBON-Führungskräfte auf Eintrittsebene und höher weiblich, und mehr als 40 % unserer Führungskräfte auf Abteilungsleiter-Ebene sind weiblich, wobei der Anteil der weiblichen Führungskräfte im gesamten Konzern sogar 46 % beträgt. Was die Integration betrifft, so beschäftigt SINBON Mitarbeiter aus mehr als 10 Ländern der Welt. Daher ist SINBON bestrebt, ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, damit unsere Mitarbeiter am Arbeitsplatz brillieren und Höchstleistungen erbringen können. So entwirft SINBON beispielsweise Rekrutierungs- und Entwicklungsprogramme für Mitarbeiter aus verschiedenen Regionen, wie zum Beispiel internationale Praktikumsprogramme, die Unterstützung ausländischer Mitarbeiter bei der Beantragung von Arbeitsgenehmigungen und die Einstellung lokaler Vorgesetzter an verschiedenen Standorten im Ausland. Darüber hinaus verfolgt SINBON integrative, vielfältige, respektvolle und gleichberechtigte Grundsätze gegenüber der LGBTQ+-Gemeinschaft und bietet faire und reibungslose Aufstiegsmöglichkeiten und Plattformen sowie Gelegenheiten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen."Wir fühlen uns geehrt, zum ersten Mal eingeladen und für den Bloomberg Gender-Equality Index ausgewählt worden zu sein. In Zukunft werden wir unsere Leistungen in verschiedenen Bewertungen weiter verbessern, um einen geschlechtergerechten Arbeitsplatz zu schaffen und unsere Vision von Vielfalt und Integration schrittweise umzusetzen", erklärte die Direktorin der Abteilung für nachhaltige Strategie, Lily Huang.Informationen zu SINBONDas 1989 in Taiwan gegründete Unternehmen SINBON (TWSE: 3023) ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Design- und Produktionsdienstleistungen für maßgeschneiderte Verbindungslösungen. SINBON unterhält Niederlassungen in Taiwan, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Ungarn und den USA. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.sinbon.com oder kontaktieren Sie uns unter inquiry@sinbon.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinbon-in-den-index-fur-2023-gleichstellungsfragen-von-bloomberg-aufgenommen-301762352.htmlPressekontakt:Penny Huang,Tel.: +886-2-2698-9999 Durchwahl 5671,E-Mail: PennyHuang@sinbon.comOriginal-Content von: SINBON Electronics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100091212/100903854