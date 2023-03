Hamburg (ots) -Parallel zum 76. World Health Assembly der WHO findet im Mai 2023 das Global Health Summit in Genf statt, um darüber zu diskutieren, wie die globale Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft gefördert werden kann. Geladen sind 40 internationale Teilnehmende aus unterschiedlichsten Fachgebieten - darunter Prof. Dr. Holger Broich, Professor für Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung an der MSH Medical School Hamburg und Leiter der Abteilung Wissenschaft, Leistungsdiagnostik und Fitness beim FC Bayern München.Die COVID-19-Pandemie hat die Verwundbarkeit unserer Gesellschaften und die Schwächen des globalen Gesundheitssystems aufgezeigt. Seit diesem tiefgreifenden Ereignis stehen Probleme wie die zunehmend alternde Bevölkerung oder psychische Gesundheit weit oben auf der Agenda von Regierungen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen weltweit. Beim Global Health Summit im Mai 2023 in Genf werden 40 internationale Teilnehmende aus unterschiedlichsten Fachgebieten darüber diskutieren, wie die globale Gesundheit und das Wohlbefinden der Gesellschaft gefördert werden können. Geschichten über die außergewöhnliche Arbeit von Pionieren aus der Gesundheitsindustrie sollen dazu beitragen, Innovationen und Veränderungen anzuführen, indem sie die menschliche Gesundheit in den Mittelpunkt stellen.Unter den 40 geladenen, internationalen Teilnehmenden ist als einziger Vertreter führender Sportclubs aus Europa Prof. Dr. Holger Broich, der den FC Bayern München mit der Thematik "Aufbau und Erhalt von psychophysischer Leistungsfähigkeit und Gesundheit" vertritt. Die Kommission begründete die Einladung mit dem außergewöhnlichen persönlichen Werdegang und der Expertise Broichs sowie dessen Umsetzung, Hingabe und Leidenschaft zum Thema Gesundheit und Leistung im Spitzensport am Beispiel des Fußballs."Ich betrachte die Einladung als Ehre und Gelegenheit, auf die Bedeutung der nicht immer einfachen Verbindung von Spitzenbelastungen, Spitzenleistungen und Gesundheit hinzuweisen", sagt Prof. Dr. Broich. "Diese Möglichkeit ist nur wenigen Personen vorbehalten. Hier spielt die Verbindung von aktueller Wissenschaft und praktischer Erfahrung eine besondere Rolle."Wir gratulieren Prof. Dr. Broich zu dieser besonderen Möglichkeit, das Thema Spitzensport im internationalen Kontext globaler Gesundheit zu vertreten.Pressekontakt:MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit:Larissa-Sophie HostMail: larissa.host@medicalschool-hamburg.deTel: 040 361 226 49146http://www.medicalschool-hamburg.de/Instagram: msh_medical_school_hamburgOriginal-Content von: MSH Medical School Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82105/5456396