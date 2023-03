Der belgische Staat will sich von seinen Anteilen an der BNP Paribas trennen. Während der Finanzkrise vor rund 15 Jahren stützte man das Geldhaus, nun will man sich zurückziehen. Die Aktie könnte dadurch auch mittelfristig unter Druck kommen. Es gibt aber auch Faktoren, die für steigende Kurse sprechen.Belgien hat Aktien der BNP Paribas im Wert von 2,17 Milliarden Euro bereits vergangene Woche verkauft und damit seinen Anteil an dem französischen Kreditinstitut, der während der Finanzkrise aufgebaut ...

