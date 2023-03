DJ MARKT USA/Wenig verändert vor Powell-Anhörungen und Arbeitsmarktdaten

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street zu Wochenbeginn in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 tritt aktuell auf der Stelle. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Terminen. Leicht gestützt wird das Sentiment von den weiter nachgebenden Renditen. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt bei 3,91 Prozent, nach 3,96 Prozent am Freitag.

So stehen am Dienstag und Mittwoch die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auf der Agenda. "Powell wird sicherlich bekräftigen, dass die Fed ihren Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet hat, dass der Arbeitsmarkt nach wie vor besonders stark ist, dass eine weiche Landung möglich ist und dass die Fed nicht zögern wird, das Wachstum zu opfern, um die Inflation so schnell wie möglich zu bekämpfen", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin bei Swissquote Bank. "In Anbetracht der jüngsten Daten, der Kehrtwende bei der Inflation und der hervorragenden Arbeitsmarktzahlen des letzten Monats erwarten wir von Powell nichts anderes als eine hawkische Haltung", fügt sie hinzu.

Vor diesem Hintergrund sind auch die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten für Februar am Freitag von besonderer Bedeutung.

Die Agenda zu Wochenbeginn ist übersichtlich. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn steht lediglich der Auftragseingang der Industrie für Januar zur Veröffentlichung an. Hier wird mit einem Rückgang um 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Auch auf der Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Für die Tesla-Aktie geht es vor der Startglocke um 0,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen will seinen Absatz in den USA mit günstigeren Angeboten ankurbeln. Der Elektroautohersteller senkte seine Preise für das Model S und das Model X. Im Januar hatte Tesla bereits die Preise für Model 3 und Model Y reduziert. Während einige Anleger dies als ein Zeichen für eine schwächelnde Nachfrage werteten und niedrigere Margen fürchteten, sagen die Analysten von Piper Sandler, dass Tesla mit dem Schritt seinen Absatz und seinen Marktanteil erhöhen könnte.

