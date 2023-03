Gelnhausen (ots) -Stella Daviz hat mit Ihrem Thriller "Ich warte in deinem Schatten" ein spannendes Buch veröffentlicht.In dem Thriller geht es um Cecilla, die ein schönes Leben führt und der es an nichts fehlt. Sie ist eine bekannte und erfolgreiche Pianistin. Nach einer schmerzlichen Trennung lernt sie ihren Mr. Right kennen und lieben. Doch leider darf sie nur kurz ihr Glück genießen, als sie bemerkt, dass sie einen heimlichen Verehrer hat, beginnt das Glück sich umzukehren.Der Verherer schickt ihr nach jedem Konzert weiße Lilien. Sie fragt sich, woher ihr Verehrer weiß, dass weiße Lilien ihre Lieblingsblumen sind. Als er ihr den verlorenen Ohrring in einem kleinem Kuvert zukommen lässt, kriegt sie es mit der Angst zu tun... Kann Sie ihm entkommen?Zum Buch (https://www.amazon.de/warte-deinem-Schatten-Stella-Daviz/dp/3757515498/ref=sr_1_1?keywords=Ich+warte+in+deinem+Schatten&qid=1676477729&sr=8-1):Ich warte in deinem Schatten - von Stella Daviz, 14,99 Euro, 344 Seiten, ISBN: 978-3-757515-49-2Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten ein Leseexemplar?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5456506