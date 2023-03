Berlin (ots) -Am vergangenen Wochenende verübten Mitglieder der sogenannten Letzten Generation einen Anschlag auf das Grundgesetzdenkmal am Berliner Jakob-Kaiser-Haus.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, betont, dass der Anschlag sinnbildlich für die Demokratieverachtung und das Ablehnen unserer Werte durch die Mitglieder der Letzten Generation stehe."Die Klimaterroristen zeigen deutlich: es geht ihnen nicht um Klimaschutz sondern um die maximale Verachtung der Grundpfeiler unseres Zusammenlebens und die größtmögliche mediale Öffentlichkeit. Das sollte jedem Politiker, der mit diesen Personen den Schulterschluss sucht, klar sein. Die Lösung ist so einfach: Mehr Bildung für diese Verblendeten und Verblödeten, keine Kooperation, Verbot der Organisation", betont Stephan Brandner.10 Jahre AfD: Bereit für mehr.https://www.afd.de/bereit-fuer-mehr/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5456512