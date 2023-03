DJ Reuter zum DSGV-Präsidenten ab 2024 gewählt

BERLIN (Dow Jones)--Ulrich Reuter wird 2024 neuer Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV). Die Mitgliederversammlung des DSGV hat den 60-jährigen Reuter einstimmig für eine sechsjährige Amtszeit gewählt, wie der DSGV mitteilte. Reuter folgt auf Helmut Schleweis, der zum Jahresende 2023 in den Ruhestand tritt. "Vor uns liegen anspruchsvolle Jahre voller Veränderungen", erklärte Reuter. Er verfüge über einen breiten finanzwirtschaftlichen und juristischen Hintergrund und sei gut mit den Strukturen der Gruppe vertraut, so der DSGV. Mittelpunkt seiner Arbeit sei die Stärkung selbstständiger regionaler Sparkassen.

Der gebürtige Aschaffenburger Reuter habe sich, aufbauend auf dem zweiten Bildungsweg nach einer klassischen Lehre, von 1985 bis 2001 vom Rechtspfleger, über ein juristisches Studium mit Promotion über ein finanzrechtliches Thema bis zum FH-Professor für öffentliches Recht und Europäisches Wirtschaftsrecht qualifiziert. Zwischenzeitlich war er den Angaben zufolge in einer internationalen Anwaltskanzlei und danach rund acht Jahre in leitender Position in der Finanzwirtschaft tätig. Von 2002 bis 2020 war er demnach Landrat des Landkreises Aschaffenburg.

