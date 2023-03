Berlin (ots) -Die Delegation aus Kolumbien steht bei der Internationalen Tourismusbörse ITB unter der Schirmherrschaft des kolumbianischen Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus. Sie wird unterstützt von ProColombia und besteht aus 22 Unternehmen, Anbietern von nachhaltigem Tourismus und Institutionen zur Förderung des Reiseverkehrs in den Regionen.Am 7. März wird das Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus sein Tourismus-Gütesiegel "Kolumbien: Reiseziele des Friedens" (Colombia: Destinos de Paz) vorstellen, das die Arbeit von Stakeholdern hervorhebt, die sich für Frieden einsetzen und inklusive lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen und deren Einbindung in den Tourismussektor fördern. Bei diesem Event wird auch Yadir Salazar Mejía anwesend sein, die kolumbianische Botschafterin in Deutschland.Der kolumbianische Vize-Tourismusminister Arturo Bravo sagte: "Diese Messe ist eine wunderbare Gelegenheit, nicht nur die Wunder Kolumbiens und seine Schönheit in den Mittelpunkt zu rücken, sondern auch das Siegel 'Kolumbien: Reiseziele des Friedens' auf globaler Ebene vorzustellen. Das Siegel ruft zur Einheit auf, sowie zur kollektiven, intensiven, kontinuierlichen, niemals ruhenden Arbeit am Aufbau eines dauerhaften Friedens. Zugleich werden mit ihm das Erbe der Regionen und ihr Engagement für das Leben respektiert."Carmen Caballero, die Präsidentin von ProColombia, fügte hinzu: "Unser Ziel bei dieser ITB ist es, die Internationalisierung der Regionen unseres Landes und KKMU zu fördern, die einzigartige und transformative Erlebnisse bieten und außerdem zum Aufbau des Friedens in den Regionen beitragen. Nachhaltigkeit ist unsere Priorität, denn wir haben uns verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Kolumbien seinen und damit auch unseren Reichtum beschützt und bewahrt."Der Aufbau des Messestands ist von der mythischen Verlorenen Stadt (Ciudad Perdida) inspiriert, dem wichtigsten urbanen Zentrum der alten, um 700 n. Chr. entstandenen Tayrona-Zivilisation. Besucherinnen und Besucher des kolumbianischen Messestandes werden nicht nur den Reichtum dieser einstigen Hochkultur, sondern auch die sechs gegenwärtigen Tourismusregionen des Landes entdecken: Amazonien-Orinoquia, Westliche Anden, Östliche Anden, Kolumbianische Karibik, Kolumbianisches Gebirgsmassiv und Pazifikküste. Die Initiative Artesanías de Colombia (Kolumbianisches Kunsthandwerk) stellt außerdem kulturelle Tourismusrouten vor und ein Raum ist dem breiten Tourismusangebot für die LGBTQ-Community Kolumbiens gewidmet. Auf der kulturellen Agenda stehen auch Kostproben traditioneller Speisen und Getränke.Pressekontakt:Marian Sagredo Nebredamsagredo@procolombia.coOriginal-Content von: Procolombia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130568/5456524