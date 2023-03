Die Aktienrente soll bei Vermögensbildung und Altersvorsorge helfen, so die Idee. Kann sie das erfüllen? Die Aktienrente oder das Generationenkapital: Was verbirgt sich dahinter und wie beurteilen Experten die seit den ursprünglichen Plänen deutlich modifizierte Aktienrente? Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, blickt auf die jüngsten Pläne der Bundesregierung zu diesem Thema. Was er davon hält und wo er Verbesserungsbedarf sieht, darüber spricht der Experte im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.