Singapore, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -BingX (https://bingx.com/en-us/), eine der führenden Kryptowährungsbörsen, freut sich bekannt zu geben, dass sie die erste Plattform geworden ist, die Standard-Futures-Handel für US-Aktien anbietet. Diese bahnbrechende Funktion, die traditionelles Finanzwesen mit Blockchain-Technologie verbindet, wurde entwickelt, um ein optimiertes und benutzerfreundliches Handelserlebnis zu bieten.Die innovative Funktion von BingX ermöglicht es Anlegern, auf den zukünftigen Wert beliebter US-Aktien zu spekulieren, indem sie zu einem festgelegten Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis kaufen oder verkaufen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wertpapiermaklern erspart BingX den Benutzern komplizierte Kontoeröffnungsverfahren und vereinfacht den Prozess mit einer schnellen und bequemen Handelsschnittstelle. Und die Mindestmarginanforderungen für Aktien-Futures stimmen mit Standard-Futures überein, wodurch sie für Benutzer mit geringem Kapital zugänglicher werden. Das Standard-Futures-Konto von BingX verwaltet alle Gelder, wodurch die Notwendigkeit entfällt, zwischen Krypto- und Nicht-Krypto-Futures-Handel zu wechseln.Darüber hinaus werden auch Kopierhandelsdienste unterstützt, die es den Benutzern ermöglichen, Strategien anderer erfolgreicher Händler zu folgen. Jetzt unterstützt die Plattform Top-US-Aktien wie Tesla, Amazon und Apple, und es wird erwartet, dass bald weitere Aktien hinzugefügt werden.Während BingX sein Angebot an Finanzprodukten und -dienstleistungen erweitert, bietet es Anlegern weiterhin neue und aufregende Möglichkeiten, Futures-Kontrakte auf beliebte US-Aktien zu handeln. BingX engagiert sich für den Aufbau einer umfassenden Plattform für Investoren aller Ebenen und erforscht neue und innovative Funktionen, um das Handelserlebnis zu verbessern."Wir sind stolz darauf, die erste Börse zu sein, die Standard-Futures-Handel für US-Aktien anbietet. Wir laden Menschen ein, diesen Service auszuprobieren und die umfassenden Vorteile von BingX zu erleben", sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX. "Wir glauben, dass diese neue Funktion für Anleger hilfreich sein wird, um ihre Handelsoptionen zu verbessern und ein diversifizierteres Anlageportfolio zu erstellen. Dies ist nur ein Anfang. Unser Ziel ist es, unseren Benutzern das beste Handelserlebnis zu bieten, und wir werden weiterhin innovativ sein und unser Angebot an Finanzprodukten und -dienstleistungen erweitern."Über BingX BingX ist eine führende Krypto-Börse, die Spot-, Derivate-, Kopier- und Grid-Handelsdienste in über 100 Ländern und Regionen weltweit mit über 5 Millionen Benutzern anbietet. BingX verbindet Benutzer weiterhin auf sichere und innovative Weise mit erfahrenen Händlern und der Plattform.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2015320/BingX_Supports_Standard_Futures_Trading_US_Stocks.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-unterstutzt-standard-futures-handel-fur-us-aktien-301763195.htmlPressekontakt:Elvisco Carrington,elvisco@bingx.comOriginal-Content von: BingX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160108/5456600