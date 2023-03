Unterföhring (ots) -Spontaner Moderations-Wechsel in VollesHaus: Christian Wackert feierte mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp vor einer Woche live den Einzug der neuen Nachmittagsshow in das SAT.1-Vorabendprogramm. Ab heute springt der 34-jährige Moderator für den erkrankten Jochen Schropp in "Volles Haus!" ein.Christian Wackert: "Ich kenne Jochen seit Jahren aus dem 'SAT.1-Frühstücksfernsehen', ich schätze ihn sehr und wir sprechen auch abseits der Arbeit oft miteinander. Ich wünsche Jochen eine schnelle Genesung und freue mich, dass ich ab heute mit Jasmin Wagner durch die neue SAT.1-Nachmittagsshow führen darf. Ich mag Überraschungen, denn aus Spontaneität kann viel Schönes entstehen."Jochen Schropp: "Ich hatte mich sehr auf die zweite Woche mit Jasmin und großartigen Gästen und Expert:innen in 'Volles Haus!' gefreut. Leider hat mich ein positives Corona-Testergebnis aus der Bahn geworfen. Ich bedanke mich bei Chris Wackert für seinen spontanen Einsatz und werde Jasmin und ihm von meiner Couch aus zusehen und zujubeln! Natürlich werde ich keine Show verpassen und freue mich, spätestens nächste Woche wieder für unsere Zuschauer:innen da zu sein."Was erwartet die Zuschauer:innen heute in VollesHaus?"Jetzt rede ich!" - Schauspielerin Yvonne Woelke erzählt heute (Montag, 6. März, ab 16:00 Uhr) in "Volles Haus!", wie Gerüchte über angeblichen Ehebruch rund um den RTL-Dschungel ihr Leben auf den Kopf gestellt haben. Und auch Ross Antony ist zu Gast bei Jasmin Wagner und Chris Wackert. Der Entertainer und Musiker hat seinen neuesten Song dabei und lässt die Zuschauer:innen exklusiv in sein Privatleben blicken. Dazu berät Kult-Anwalt Ingo Lenßen die Zuschauer:innen in Shopping-Fragen. In der neuen Doku-Serie "Promi-Mitbewohner" ziehen Prominente bei ganz normalen Familien in Deutschland ein und bestreiten mit ihnen gemeinsam den Alltag. Zum Start geht es für Model und Reality-TV-Bekanntheit Gina-Lisa Lohfink zum Ballett-Unterricht mit dem Familien-Nachwuchs. Und das handwerkliche Talent von Mallorca-Auswanderin Danni Büchner ist bei Renovierungsarbeiten mit einem Vater-Sohn-Gespann gefragt. Wie schlagen sich die beiden TV-Stars in ihren neuen Familien-WGs?Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5456599