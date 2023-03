Kreditfazilitäten wachsen jährlich um 30

Der Sekundärhandel wächst mit 7 p.a. weniger stark

Die Fazilitäten sind in der Regel umsichtig strukturiert und erfüllen einen wichtigen Zweck

Nach Angaben der Unternehmensgruppe Citco (Citco) hat die Bedeutung von Kreditfazilitäten zum Nettoinventarwert (NAV) bei Private-Equity- und anderen alternativen Investmentfonds seit der Pandemie im Vergleich zum Sekundärhandel von Assets als Mittel zur Schaffung von Liquidität exponentiell zugenommen.

Die NAV-Kreditfazilität, ein wenig bekanntes institutionelles Finanzprodukt, verzeichnete zwischen 2019 und 2022 ein jährliches Wachstum von ca. 30 im Kundenstamm von Citco, während der Sekundärhandel im selben Zeitraum nur um ca. 7 pro Jahr zunahm. Bisweilen haben institutionelle Anleger NAV-Darlehen anstelle eines Verkaufs von Assets auf dem Sekundärmarkt genutzt, da letzterer zu einem Verlust führen könnte. Die NAV-Fazilität gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung, da sie den Vorteil hat, zwischenzeitliche Liquidität zu schaffen, sodass die Assets im Laufe der Zeit geordnet verwertet werden können. Der Verkauf von Assets wiederum ist angesichts der Verschärfung der Finanzbedingungen durch die Zentralbanken weltweit zu einer Herausforderung geworden: Das Verhältnis von Ausstieg oder Verkauf von Assets zu Investitionen bei Private-Equity-Firmen erreichte 2022 ein Zehnjahrestief (Pitchbook, 2022).

Bei einer NAV-Fazilität handelt es sich in den meisten Fällen um ein Darlehen, das von Banken, Versicherungsgesellschaften und speziellen privaten Kreditgebern an einen alternativen Investmentfonds vergeben wird und durch die Anlagen des Fonds, die zusammen seinen NAV bilden, gesichert ist. Diese Investitionen können aus Private Equity, Risikokapital, Infrastruktur, Krediten, Immobilien oder Beteiligungen an anderen Investmentfonds bestehen.

Der derzeitige Umfang der NAV-Fazilitäten wird weltweit auf weniger als 100 Mrd. USD geschätzt (The Fund Finance Association, 2022), was weniger als 1 des geschätzten Wertes privater Kapitalanlagen entspricht. Ausgehend von den derzeitigen Wachstumsraten schätzt Citco, dass der NAV-Markt bis 2030 auf über 600 Mrd. USD anwachsen könnte.

Michael Peterson, Managing Director von Citco Capital Solutions Inc., sagte:"Während der Finanzkrise 2008 wurden NAV-Fazilitäten vor allem für Dachfonds genutzt, also für Anlagevehikel, die Kapital bündeln und in zugrunde liegende, von Dritten verwaltete Strategien investieren. Im Gegensatz zu fremdfinanzierten Krediten, hochverzinslichen Anleihen oder Wohnbauhypotheken haben sich die NAV-Fazilitäten während der Krise günstig entwickelt, mit minimalen Ausfällen und Verlusten."

"Für die Verwalter alternativer Assets bietet eine umsichtig strukturierte NAV-Fazilität Liquidität und hilft dem Verwalter, seine treuhänderische Pflicht gegenüber seinen Anlegerkunden zu erfüllen. Für Kreditgeber bieten sie eine sichere Kreditstruktur mit niedrigem Beleihungsauslauf, einem diversifizierten Sicherheiten-Pool und einer vorteilhaften Interessenausrichtung. Systemisch gesehen dienen diese Fazilitäten als Sicherheitsventil für alternative Anlageinstrumente und erleichtern die effiziente Kapitalallokation, die die Grundlage der Weltwirtschaft bildet."

"Wenn wir uns die Leistung unserer Kunden während der Finanzkrisen ansehen, haben sie positive Ergebnisse erzielt. Außerdem sind wir der Meinung, dass NAV-Darlehen eine gute, risikoangepasste Investition für den Darlehensgeber darstellen. Die NAV-Kreditvergabe ist zwar ein sich entwickelndes Segment der alternativen Kreditvergabe mit wachsender Nachfrage, aber wir sind der Meinung, dass sie einem wichtigen Bedürfnis entspricht und wichtige strukturelle Schutzmaßnahmen für Kreditgeber, Kreditnehmer und das gesamte System existieren."

In der Regel nehmen die Fonds Kredite auf, um Liquidität zu schaffen und zusätzliches Kapital einzusetzen, nachdem die Zusagen ihrer Investoren erschöpft sind. Dies kann auf ein unvorhergesehenes Extremereignis wie z. B. die Covid-Pandemie zurückzuführen sein, das sie dazu zwingt, bestehende Investitionen zu unterstützen, oder sie können versuchen, lukrative Folgeinvestitionen zu nutzen.

Eine alternative Verwendung von NAV-Darlehen besteht darin, dass institutionelle Anleger eine zusätzliche Hebelwirkung für ihre Limited Partnership (LP)-Beteiligungen an alternativen Fonds anstreben. In der Regel übergibt der Anleger einen Teil seiner alternativen Anlagen an einen Kreditgeber als Sicherheit für einen NAV-Kredit und erzielt auf diese Weise Liquidität. In der Vergangenheit haben institutionelle Anleger diese Art von Darlehen in der Regel genutzt, um Liquidität zu generieren, wenn der Cashflow aus ihrem LP-Portfolio voraussichtlich nachlassen wird.

NAV-Kreditgeber sind meist konservativ in ihrer Strukturierung und Zeichnungspolitik und verlassen sich auf mehrere Merkmale der Fazilitäten, um sich zu schützen:

In erster Linie haben sie eine geringe Hebelwirkung in der Regel zwischen 5 und 25 des Fondswertes. Anhand historischer Daten, einschließlich der Anlageergebnisse während und nach der großen Finanzkrise, bemessen die Kreditgeber ihre Fazilitäten mit der erforderlichen Sicherheitsmarge, um sicherzustellen, dass der Kreditnehmer einen schweren Abschwung überstehen kann. Bei den Kunden von Citco wurden Vorschussraten zwischen 3 und 20 der zulässigen Sicherheiten verzeichnet.

Zweitens bestehen die Sicherheiten einer NAV-Fazilität im Gegensatz zu einem fremdfinanzierten Darlehen an ein von einer Private-Equity-Firma gesponsertes Unternehmen aus einem diversifizierten Pool von Investitionen, für gewöhnlich aus einem Dutzend oder mehr Einzelpositionen. Diese Diversifizierung schützt den Kreditgeber vor idiosynkratischen Schocks auf Portfolioebene.

Drittens sind die Laufzeiten der Fazilitäten in der Regel auf den erwarteten Liquidationszeitraum der zugrunde liegenden Assets abgestimmt. Im Gegensatz zu Produkten, die eine Fristentransformation vornehmen, besteht kein Risiko eines "Ansturms auf die Bank".

Schließlich profitieren diese Fazilitäten von einer strukturellen Angleichung der Interessen: Sowohl der Fondssponsor der Asset-Manager als auch seine Investoren sind dem NAV-Kreditgeber gegenüber in der Zahlungspriorität vollständig nachrangig. Damit ein Asset-Manager sein Hauptgeschäft, die Beschaffung künftigen Kapitals, fortsetzen kann, wäre es fatal, eine NAV-Fazilität nicht zu bedienen. Private-Equity-Manager sind zwar notorisch clevere Spieltheoretiker im Umgang mit Kreditgebern, aber jeder Manager weiß, dass Fundraising ein sich wiederholendes Spiel ist. Auch der Kreditnehmer des Fonds ist dem Kreditgeber insofern ähnlich, als ein Ausfall für seine Anleger eine Reihe von strukturellen und Reputationsproblemen mit sich bringen würde.

--ENDE--

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.citco.com/our-services/direct-lending-and-capital-advisory

Über die Unternehmensgruppe Citco (Citco)

Die Unternehmensgruppe Citco (Citco) ist ein weltweites Netz unabhängiger Unternehmen. Diese Unternehmen sind führende Anbieter von Asset-Servicing-Lösungen für die globale alternative Investmentbranche. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,8 Billionen US-Dollar und Geschäftsaktivitäten in 36 Ländern ist Citco ein verlässlicher Partner, der seine Kunden seit mehr als vier Jahrzehnten mit einer einzigartigen Innovationskultur und kundenorientierten Lösungen betreut Die Fondsdienstleistungsunternehmen von Citco sind organisch zu einem der größten Asset Servicer der Branche gewachsen und bieten eine umfassende Palette von Middle-Office- und Back-Office-Dienstleistungen an, darunter Treasury- und Kreditabwicklung, tägliche NAV-Berechnungen und Anlegerdienste, Unternehmens- und Rechtsdienstleistungen, aufsichtsrechtliche und Risikoberichterstattung sowie Steuer- und Finanzberichterstattungsservices. Citco investiert stark in Innovation und Technologie und entwickelt gleichzeitig sein aktuelles Angebot an kundenfreundlichen Lösungen weiter. Damit wird Citco auch in Zukunft ein Vorreiter in der Asset Servicing-Branche sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005135/de/

Contacts:

citco@instinctif.com

Nick Corrin Emma Baxter bei Instinctif Partners

+44 (0) 20 7457 2057 +44 (0) 207 457 2868