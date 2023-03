Arthur D. Little (ADL) hat die vierte Ausgabe seines Autonomous Mobility Journals veröffentlicht, welches sich mit den neuesten Entwicklungen bei autonomen Fahrzeugen und dem Markt für autonome Mobilität beschäftigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005448/de/

Arthur D. Little: Autonomous Mobility Journal, Fourth Edition (Graphic: Business Wire)

Das Journal beleuchtet nicht nur die aktuelle Dynamik der Branche, sondern enthält auch:

Einen Fokus auf die weltweite Entwicklungen bei Robotaxis

Einen Überblick über den Markt in Hongkong

Ein Interview mit Prof. Omaimah Bamasag, Deputy für Transport Enablement bei der Transport General Authority des Königreichs Saudi-Arabien

Obwohl der Markt für autonome Fahrzeuge noch in den Kinderschuhen steckt und dieser Rückschläge durch die Covid-19-Pandemie und Halbleiterknappheit hinnehmen musste, arbeiten Unternehmen nach wie vor hart daran, die Technologie weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt ist die Akzeptanz für den Einsatz der Technologie in der Bevölkerung von großer Bedeutung. Der Aufschwung des globalen Marktes für Elektrofahrzeuge bietet hierbei eine technologische Blaupause für die Einführung autonomer Mobilitätsfunktionen in den kommenden Jahren.

Ein interessanter Aspekt der autonomen Mobilität ist die große Anzahl von Start-ups, die über spezielle Gesellschaftsformen (SPACs) an die Börse gegangen sind, statt über herkömmliche Börsengänge. Viele dieser Unternehmen haben sich in einem schwierigen Marktumfeld als wenig widerstandsfähig erwiesen. Es ist jedoch zu hoffen, dass die verstärkte Konzentration auf Innovationen seitens der großen OEMs dem Markt Auftrieb geben und die Erfolgschancen der Start-ups verbessern wird.

ADL ist der Ansicht, dass die Aussichten für Robotaxis derzeit sehr positiv sind. Bis 2027 ist der Einsatz von jenen Robotaxis im urbanen Raum wahrscheinlich, die in einem kartierten Bereich einer Stadt, auch bei extremen Wetterbedingungen, fahren können. Robotaxis für den außerstädtischen Einsatz, die auf nicht kartierten oder unbefestigten Straßen fahren, könnten bis 2030 Realität werden.

Die Analyse des Marktes für autonome Mobilität in Hongkong zeigt, wie sich dort mit einer umfassenden Strategie und durch die erfolgreiche Koordinierung von Regulatorik, Interessengruppen, Infrastruktur und Technologie ein führendes Ökosystem entwickelt hat. Abschließend skizziert Prof. Omaimah-Bamasag die ehrgeizigen Ziele Saudi-Arabiens im Bereich des autonomen Verkehrs, dazu zählen wichtige Initiativen wie die Projekte Neom aber auch Red Sea Projects in der "Kingdom's Economic Zone".

Joseph Salem, Partner in der Travel Transport Practice bei ADL, kommentiert: "Die Entwicklung von autonomen Mobilitätslösungen musste weltweit zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Die Branche sucht derzeit nach technologischen Innovationen und Geschäftsmodellen, um wertschöpfende Use Cases zu entwicklen. In unserem Journal geben wir einen realistischen Überblick über die jüngsten Entwicklungen und die Dynamik der Branche. Dabei liegt der Fokus auf den Herausforderungen, mit denen der Markt konfrontiert ist. Wir hoffen, dass der Report zum Nachdenken anregt und freuen uns auf das Feedback unserer Leser."

Das Journal können Sie hier herunterladen: https://tinyurl.com/24cr7dxj

Oder auf unsere Website: www.adlittle.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005448/de/

Contacts:

Zusätzliche Information erhalten Sie von Dominik Kronberger

Arthur D. Little

+49 175 5806 317

kronberger.dominik@adlittle.com