cTrader Web präsentiert Chart Streams. Damit können die Nutzer ihre technischen Analysen rund um die Uhr übertragen, indem sie ihrem Zielpublikum einen einfachen Link senden. Benutzer können einen Chart-Stream im Gastmodus ansehen, selbst wenn sie noch nicht in cTrader registriert sind.

Chart Streams in cTrader (Photo: Spotware)

Nutzung von Chart-Streams als Bildungstool

Trading-Ausbilder und Strategieanbieter haben damit die Möglichkeit, ihre Follower-Basis zu vergrößern, indem sie ihre Fähigkeiten präsentieren. Überdies profitiert ihr Zielpublikum von einer gründlicheren Ausbildung in technischer Analyse und dem Aufbau einer engeren Beziehung zu ihren Mentoren. Die Beobachter sehen den Chart-Stream live auf der Oberfläche der Plattform bei vollständiger Immersion in den Trading-Prozess. Überdies können sie den Chart mit der technischen Analyse aus dem Stream kopieren und in einem neuen Fenster öffnen und bearbeiten.

Einen Chart-Stream starten

Öffnen Sie die cTrader Web App Klicken Sie auf das Übermittlungs-Symbol im Chart-Header Schreiben Sie einen Titel und starten Sie Ihren Stream Kopieren Sie den Link und teilen Sie ihn mit Ihrem Zielpublikum

Es ist nicht erforderlich, dass der Stream-Anbieter die ganze Zeit online ist. Der Stream wird selbst dann fortgesetzt, wenn er den Browser schließt und seinen Laptop ausschaltet. Das heißt, dass der Stream allen, die den Link haben, jederzeit zur Verfügung steht. Um Ihren Stream zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Stop" oder schließen Sie einfach das Chart-Fenster.

Alexander Strelnikov, Head of Product bei Spotware, sagte: "Die Funktion der Chart-Streams ist sowohl für professionelle Ausbilder und Mentoren als auch für ihr Zielpublikum von großer Bedeutung. Die Möglichkeit, einen Chart rund um die Uhr zu beobachten und jedes Update und jeden Indikatorzusatz live zu sehen, trägt in hohem Maße dazu bei, das eigene Verständnis der technischen Analyse zu verbessern, und hilft, ein stärkeres Vertrauensverhältnis zwischen Mentoren und Followern aufzubauen. Auf diese Weise profitieren alle Seiten: Professionelle Trader und Strategieanbieter vergrößern ihre Follower-Basis, während die Follower eine Ausbildung in einem neuen Format erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese neue Funktion für alle unsere Nutzer als wertvoller Teil des Web-Erlebnisses von cTrader erweisen wird."

Weitere Informationen zum Chart-Stream von cTrader finden Sie hier

Über Spotware und cTrader

cTrader, eine Premium-Trading-Plattform, die von führenden Brokern angeboten wird und das Vertrauen von Millionen von Händlern weltweit genießt, ist das Flaggschiff-Produkt von Spotware. cTrader ist eine einzigartige Plattform, die keinen Trader-Betrug ermöglicht und mit 100%iger Transparenz punktet, während sie den Brokern eine Komplettlösung bietet, die ihren Markenwert steigert, indem sie diese in eine Kategorie von Brokern einstuft, denen man vertrauen kann, während sie gleichzeitig auf die Bedürfnisse aller Trader eingeht.

