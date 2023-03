© Foto: Christian Ohde - picture alliance / CHROMORANGE



Künstliche Intelligenz (KI) bietet Anlegern aus Sicht von Morgan Stanley ähnlich hohe Renditechancen wie einst das Internet in seinen Anfängen. Sechs KI-Top-Picks der US-Großbank. Liste.

Der Hype um den KI-Textroboter ChatGPT hat vielen Anlegern das Potenzial der Künstlichen Intelligenz (KI) vor Augen geführt. Dabei habe der KI-Boom laut Morgan Stanley gerade erst begonnen. Die US-Großbank schätzt das zukünftige Umsatzpotenzial von KI-Anwendungen für die Internetbranche auf über 5,9 Billionen US-Dollar (5.900 Milliarden US-Dollar).

"Wir gehen davon aus, dass die zunehmende Akzeptanz von KI bei den Verbrauchern zu einem weiteren Anstieg des digitalen Konsums und zu einem nachhaltigen, mehrjährigen Wachstum von Umsatz und freiem Cashflow in der gesamten Branche führen wird", zitiert der Sender CNBC aus einer aktuellen Analyse der US-Großbank.

Und weiter: "Tatsächlich zeigt unser optimistischstes KI-Szenario, dass eine beschleunigte Digitalisierung in den nächsten drei Jahren zusätzliche Ausgaben in den USA in Höhe von mehr als 200 Milliarden US-Dollar ins Internet verlagern könnte."

Morgan Stanley ist überzeugt, dass diese sechs Aktien von einem künftigen KI-Boom am meisten profitieren dürften:

KI-Top-Picks von Morgan Stanley Unternehmen ISIN Aufwärtspotenzial nach dem

Kursziel von Morgan Stanley Alphabet US02079K3059 +50,10% Meta US30303M1027 +10.50% Amazon US0231351067 +64.60% The Trade Desk US88339J1051 +5.50% Unity US91332U1016 -5.50% Shutterstock US8256901005 +13.20%

Quelle: Morgan Stanley, CNBC

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion