Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/13 geht es ausführlicher um Kapsch TrafficCom (Capital Depesche kauft ins Depot) und Marinomed (Wolfgang Matejka bleibt Fan). Weiters: Die Februar-Statistik der Wiener Börse, Aktienkauf-Update von Kontron, Einschätzungen zu Flughafen Wien, Andritz, UBM, Erste Group, das Warten auf das Komitee und ein schlechter Scherz zur Meatpreisbremse auf Basis Beyond Meat Aktie, weil deren Kursentwicklung gebremst ist. Julia Kistner spricht mit Wolfgang Matejka über u.a. Marinomed: ...

