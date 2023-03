Zum Start in die neue Handelswoche stehen die Aktien von Shop Apotheke Europe und Zur Rose im Fokus. Im frühen Handel verliehen positive Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Hinblick auf die geplante Digitalisierung des deutschen Gesundheitsmarktes frischen Rückenwind. Demnach will der Politiker das E-Rezept 2024 verbindlich machen."Es ist höchste Eisenbahn, dass es weiter vorangeht", teilte der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung am Sonntag mit. "Die elektronische ...

