DAX Wochenausblick: Jahreshoch im Visier - NFPs als Highlight

Die neue Handelswoche steht ganz im Zeichen der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag. Zuvor könnten insgesamt zwei Powell-Reden für Bewegung am deutschen Aktienmarkt sorgen.

Abzuwarten gilt, ob die jüngste Kurseuphorie weiter anhält oder ob die schwelenden Inflations- und Zinssorgen Anleger am Ende des Tages doch wieder einholen.

Zu Wochenbeginn befindet ich das Jahreshoch bei 15.660 Zählern weiterhin in Schlagdistanz. Laut IG-Indikation notiert der Deutschland 40 am Mittag bei 15.627 Punkten und damit 0,25 Prozent fester im Handel. BIP-Wachstum für die EU könnte an Schwung verlieren - zwei Powell-Reden im Fokus Der Wirtschaftsdatenkalender bringt am Dienstag neue Zahlen zu den BIP-Wachstumsraten für die Eurozone hervor (11:00 Uhr). Nach zuletzt 2,3 Prozent in Q4 2022 könnte das Bruttoinlandsprodukt an positiver Dynamik verloren haben (1,9 Prozent). In diesem Kontext dürften auch die Rezessionssorgen wieder an Fahrt aufnehmen.