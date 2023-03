Die Luxusbranche boomt ohne Ende, und so verwundert es nicht, dass die Aktie von LVMH in der Nähe ihres Rekordhochs notiert. Für die Analysten von HSBC ist das Kurswachstum auch noch nicht am Ende. Sie stufen das Papier auf "Kaufen" hoch und vergeben ein Kursziel von 999 Euro. Trader können dies als Vorlage für eine Hebelspekulation nutzen. Mehr dazu im Video.

