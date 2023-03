Das Land hat im vergangenen Jahr 8312 Megawatt an neuen Erneuerbaren-Anlagen. Installiert. Darunter waren große Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 4281 Megawatt und kleinere, dezentrale Systeme für den solaren Eigenverbrauch mit 2650 Megawatt und 1382 Megawatt an Windkraftanlagen. Die Bundesnetzagentur hat derweil den Photovoltaik-Zubau in Deutschland für 2022 nochmal leicht auf knapp 7,3 Gigawatt nach oben korrigiert.von pv magazine Spanien Nach vorläufigen Zahlen des spanischen Verbands für erneuerbare Energien APPA Renovables sind in Spanien im Jahr 2022 rund 8312 Megawatt an neuen Anlagen ...

