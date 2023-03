DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) setzt auf langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erlösen - Ausbau der Kundenbasis, Cross-Selling und Up-Selling sollen Umsatz und Gewinn steigern. Und das EBIT-Wachstum um13,0 % auf 11,5 Mio EUR im Q1 des Geschäftsjahres 2022/23 (zum 31.12.2022) bei einem gleichzeitig nur um 3,7%-gen Umsatzwachstum auf 127,7 Mio EUR, ist auch Ergebnis einer reduzierten Investitionstätigkeit. Wie es im neuen Geschäftsjahr insgesamt laufen soll, erfahren die Aktionäre auf der Hauptversammlung, die dieses Jahr am 09. März wieder in Präsenz am Hauptsitz des Unternehmens in Pliezhausen ...

