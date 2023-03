Volkswagen ändert Elektroziele & kostenloses Webinar sowie Wochenausblick

Werbung







Volkswagen plant den Anteil der Elektroautos bis 2030 zu erhöhen.



Der deutsche Automobilhersteller Volkswagen plant ab 2033 keine neuen Verbrenner in Europa zu verkaufen. Vor zwei Jahren hatte der Konzern das Ziel, dass 70% aller ausgelieferten Autos bis 2030 vollelektrisch sein sollten. Vorstandsmitglied Thomas Schäfer gab bekannt, dass der Anteil der vollelektrischen Autos bis 2030 80% betragen könnte. Im Geschäftsjahr 2022 war es dem Automobilhersteller möglich 570.000 Elektroautos zu verkaufen. Insgesamt wurden 8,3 Millionen Autos ausgeliefert. Somit machen Elektroautos circa 7% der verkauften Automobile aus. Dies entspricht einem Anstieg von 26% verglichen zum Vorjahr. Dieser Anstieg ist vor allem deswegen Interessant, weil im Jahr 2022 generell weniger Autos verkauft wurden. Dies liegt vor allem an Lieferengpässen einzelner Autoteile. Trotz der Engpässe und dem generellen Rückgang der Anzahl der verkauften Autos konnte der Umsatz und Gewinn erhöht werden.









Quelle: HSBC