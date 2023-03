FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von SAP haben am Montag ihre Kursgewinne ausgebaut und zur Spitzengruppe im Dax aufgeschlossen. Eine voranschreitende Erholung stützte im Technologiesektor generell die Kurse. Im Tagesverlauf verwiesen Händler allerdings noch als Kurstreiber darauf, dass der Finanzinvestor Silver Lake eine Offerte für die US-Tochter Qualtrics abgegeben habe. Zuletzt steigerten die SAP-Anteile ihr Kursplus auf fast drei Prozent. Sie erreichten so den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022.

Silver Lake bietet 18,15 US-Dollar je Aktie in bar, was etwas über dem jüngsten Qualtrics-Kurs von 17,13 Dollar liegt. Die Anteile der US-Tochter zogen im vorbörslichen US-Handel um 3,3 Prozent auf 17,69 Dollar an, nachdem sie Ende Januar schon mächtig davon profitiert hatten, dass SAP den Marktforscher ins Schaufenster gestellt hatte. Qualtrics war 2018 für acht Milliarden US-Dollar übernommen und später in einem ersten Schritt in Teilen an die Börse gebracht worden. Zeitweise war der Börsenwert unter sieben Milliarden Dollar gefallen, zuletzt aber wieder über die Zehn-Milliarden-Marke gestiegen. In der Offerte wird Qualtrics nun mit 12,4 Milliarden US-Dollar bewertet. Bis Mitte März soll es exklusive Gespräche geben./tih/he