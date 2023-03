© Foto: picture alliance / Getty Images North America | TIMOTHY A. CLARY



Die Volatilität an den internationalen Finanzmärkten bleibt auf der Agenda. Doch Geld lässt sich in jedem Marktumfeld verdienen - man muss nur wissen wo. Wall Street-Profis verraten ihre Tricks.

Noch scheint die Zeit einer nachhaltigen Aktien-Hausse an den US-Handelsplätzen nicht gekommen. Zwar zeichnete sich in den ersten Wochen des Jahres ein leichtes Plus bei den wichtigsten Indizes ab. Doch mittlerweile hat der Trend wieder gedreht. Die Gründe hierfür sind bekannt: neben der anhaltend hohen Inflation, bremsen erwartete Zinserhöhungen und die Sorge um eine Rezession, die Euphorie der Börsianer aus.

Für viele stellt sich derzeit die Frage, wo und wie man derzeit am besten investieren sollte, um das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Laut Ma Yung-Yu, Chef-Anlagestratege bei BMO Wealth Management, stellen etwa festverzinsliche Wertpapiere im aktuellen Marktumfeld eine gute Option dar. Dabei erscheinen ihm und seinen Kollegen derzeit vor allem kurzfristige Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade attraktiv, wie er vor kurzem in der CNBC-Sendung Street Signs Asia anmerkte. Diese würden in der Spitze bis zu fünf Prozent Rendite bringen.

Auch an den Aktienmärkten bieten sich derzeit gute Chancen. Denn nachdem es hier auf Jahressicht unterm Strich große Kursverluste gegeben hat, bieten diese jetzt die Gelegenheit für einen günstigen Einstieg, meint etwa Anastasia Amoroso, Chefanlagestrategin bei iCapital. Ein weiterer Punkt, den die Finanz-Expertin laut CNBC als positiv wertet, sind die hohen Bar-Reserven vieler Firmen, die in strategische Fusionen und Übernahmen investiert werden können. Das größte Marktrisiko für die heimische US-Wirtschaft sieht Amoroso derzeit darin, dass die Notenbank Fed den Leitzins im weiteren Verlauf des Jahres auf eine Spanne von sechs bis 6,5 Prozent anheben könnte. Der nächste Entscheid steht am 22. März an.

Eine dritte Investment-Option, die Börsianer auf dem Schirm haben sollten, ist der Private Equity-Bereich, meint David Dietze, geschäftsführender Direktor bei Peapack Private Wealth Management. Auch er sieht die niedrigen Bewertungen bei Aktien als günstige Gelegenheit zum Einstieg oder einem Ausbau des Engagements.

Worauf Anleger auf jeden Fall achten sollten, sind bestimmte Merkmale, rät Jim Lydotes, Portfoliomanager des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund. Dazu zählen ihm zufolge hohe Eigenkapitalerträge, defensive Geschäftsmodelle und die Fähigkeit zur Preis-Festsetzung nach oben, um den Inflationsdruck aufzufangen, wie CNBC schreibt.

(ir) für die wallstreet:online Zentralredaktion