MESEBERG (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Linder hat sich zuversichtlich gezeigt, die geplante Kindergrundsicherung bald auf den Weg zu bringen. "Es gibt Einvernehmen, dass wir die den Familien zustehenden Leistungen automatisiert, digitalisiert zur Verfügung stellen" sagte der FDP-Politiker am Montag nach der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Alleine die Bewilligungen für berechtigte Familien zu automatisieren, werde schätzungsweise im Jahr 2025 zwei bis drei Milliarden Euro kosten. "Und das ist auch sicher zu leisten." Eine interministerielle Arbeitsgruppe erarbeite aktuell ein Gesetzgebungskonzept, das im Jahr 2025 in Kraft treten solle.

Die Kindergrundsicherung soll ab 2025 diverse Leistungen bündeln: vom Kindergeld über den Kinderzuschlag bis hin zur finanziellen Unterstützung für Klassenfahrten und Freizeit. In der Ampel-Koalition waren die Meinungen über die Reform und insbesondere den Umfang der Finanzierung zuletzt auseinandergegangen./svv/DP/stw