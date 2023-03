Trading-Idee der Woche: Acht Gewinner der US-Berichtssaison

Die Rallye an den Aktienmärkten ist nach dem überaus vielversprechenden Jahresauftakt etwas ins Stocken geraten. Schuld daran dürften nicht nur die wieder gestiegenen Kapitalmarktzinsen sein. Auch die mit Spannung erwartete Bilanzsaison in den USA hat den Märkten nicht den erhofften Schub verpasst. Die Gewinne der im S&P 500 gelisteten US-Unternehmen sind im Schlussquartal des abgelaufenen Jahres im Schnitt um ca. fünf Prozent gesunken. Und Besserung scheint zunächst nicht in Sicht. Für das laufende Quartal wird aktuell ein erneuter Gewinnrückgang von fast sechs Prozent erwartet. Ambitionierte Bewertung und wenig Wachstum Im Laufe des Jahres soll es dann zwar wieder aufwärts gehen. Für das Gesamtjahr wird unter dem Strich bislang aber nur ein moderater Anstieg der Gewinne prognostiziert. Bei einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des S&P 500 von 18 für das laufende Jahr sehen viele Marktbeobachter auf Indexebene daher nur wenig Potenzial. Sie rechnen zum Teil sogar mit deutlichen Kursabschlägen, wie in der vergangenen Trading-Idee der Woche bereits ausgeführt.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.