HAMBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich hat einen neuen Vorsitzenden nominiert. Auf den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Georg Frey solle der Manager Rolf Najork folgen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Dieser solle auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt und dann als Vorsitzender vorgeschlagen werden.

Nach Unternehmensangaben war Najork von 2019 bis Ende 2022 Geschäftsführer von Robert Bosch GmbH. Zudem war er zwischen 2016 und August 2022 Vorstandsvorsitzender von Bosch Rexroth. Der bisherige Aufsichtsratschef Frey hatte im September sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2023 niedergelegt./ngu/he