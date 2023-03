© Foto: wallstreet:online Publishing GmbH



Die 16.000 im Blick! Der DAX klettert zum Wochenstart weiter und knackt sogar sein bisheriges Jahreshoch. Übertreiben die Märkte mal wieder oder untermauern die fundamentalen Daten diese Rallye? Das verrät der Chart.

Letzte Woche wurden die allgegenwärtigen Zinssorgen von starken Wirtschaftsdaten aus China verdrängt. Dennoch: Der Verbraucherpreisindex für Februar fiel hierzulande mit 8,7 Prozent höher aus als erwartet, verharrte damit aber auf dem Januar-Niveau. Der DAX, der seit letzten Montag wieder mit der Commerzbank, aber ohne Linde besetzt ist, legte dennoch immerhin rund 2,4 Prozent auf Wochensicht zu.

Auch die großen amerikanischen Indizes wechselten zum Wochenende in den Bullenmodus, wobei sich bei NASDAQ uns S&P500 die 200-Tage-Linie als stabile Ausgangslage erwies. Der Bitcoin hingegen "glänzte" mit extremen Kurskapriolen. Was Stefan Klotter, Chefredakteur vom Börsendienst Fastbreak von der vergangenen Woche mitnimmt und was er von dieser Woche erwartet, das verrät er im Interview mit Cornelia Eidloth.

Moderation und Text: Cornelia Eidloth, wallstreet:online Zentralredaktion