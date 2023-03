Software Index - Bechtle, Teamviewer überzeugen durch gute Zahlen.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Ohne Software geht kaum noch etwas. In den Unternehmen haben Excel, Word sowie konzernspezifische Programme Block und Bleistift längst abgelöst. In den Kinderzimmern haben Fifa-Spiele auf der Konsole viele andere Spiele verdrängt. Spezielle Softwareprogramme steuern Assistenzsysteme im Auto oder übernehmen sogar selbst das Steuer. Gearbeitet und gespeichert wird längst nicht mehr auf dem eigenen Rechner sondern in der Cloud. Nach Angaben von Statista dürften 2023 weltweit Umsätze von rund 650 Milliarden US-Dollar mit Software Programmen erwirtschaftet werden. Nach Einschätzung der Experten von Statista könnte der globale Software-Markt bis 2027 auf rund 813 Milliarden US-Dollar wachsen. Die weltweit größten Softwarehäuser - gemessen am Umsatz 2021 - sind Statista zufolge Microsoft und Oracle. Bereits auf Platz drei folgte der deutsche Softwareentwickler SAP. Neben den Walldorfern haben sich in Europa jedoch längst eine Vielzahl von weiteren Softwarehäusern etabliert. Die 30 größten von Ihnen sind im UC European Software Index zusammengefasst. Das Jahr 2022 war von starken Schwankungen der Aktienkurse geprägt. Im laufenden Jahr sorgen zweistellige Kursgewinne von Titeln wie beispielsweise Bechtle, Sopra Steria, Teamviewer und Temenos für einen guten Jahresstart.

Bechtle zählt zu den größten IT-Systemhäusern in Deutschland und verbuchte 2022 vorläufigen Daten zufolge ein Umsatzplus von 13 Prozent und einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses um 9 Prozent. Finale Daten gibt es am 13. März 2023. Sopra Steria hat kürzlich einen Großauftrag vom Freistaat Bayern erhalten. Der Spezialist für Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung gewann eine europaweite Ausschreibung für die Erneuerung des Einsatzleitsystemens bei den 26 integrierten Leitstellen in Bayern. Die Franzosen meldeten kürzlich überraschend gute Zahlen für 2022 und erhöhten die Dividende. Der Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen Teamviewer konnte ebenfalls mit starken Zahlen für 2022 aufwarten. Mit dem geplanten Ende teurer Marketing-Deals wie beispielsweise mit Manchester United kehrt das Vertrauen der Anleger allmählich wieder zurück. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm ist dabei sicherlich hilfreich. Beim Spezialisten für Bankensoftware Temenos war der Gewinn 2022 rückläufig. Investoren quittierten dies 2022 bereits mit einem Kursrückgang um mehr als die Hälfte. Für 2023 zeigt sich das Management zurückhaltend. Mittelfristig soll sich der Umsatz jedoch verdoppeln. Katalysatoren sollen dabei die steigenden Anforderungen von Kunden und Regulatoren, der Druck kosteneffizienter zu arbeiten und die zunehmende Konkurrenz durch Neobanken sein.

Der UC European Software Index bildet die Wertentwicklung von bis zu 30 Aktien von IT-Dienstleistungs- und Software-Unternehmen ab. Zur Aufnahme in den Index qualifizieren sich ausschließlich Aktien von IT-Dienstleistungs- und Software-Unternehmen, die am Auswahltag eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Millionen Euro hatten sowie ein durchschnittliches Handelsvolumen über die zurückliegenden 20 Börsengeschäftstage von mehr als zwei Millionen Euro aufweisen. Die bis zu 30 Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung (auf Basis der frei im Umlauf befindlichen Aktien) werden ausgewählt und ihre Aktien gleichgewichtet in den Index aufgenommen. Aktuell enthält der Index unter anderem den Bausoftware-Entwickler Nemetschek, die Anbieter von Enterprise-Software SAP und Software AG und Zahlungsdienstleister wie Adyen und Worldline.

Die Indexgebühr liegt bei 1,3 Prozent pro Jahr. Nettoausschüttungen der im Index enthaltenen Werte werden reinvestiert. Die Indexzusammensetzung wird halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Außerdem werden die Aktien im Index zum Anpassungstag wieder gleichgewichtet. Indexsponsor und -berechnungsstelle ist die UniCredit Bank AG. Mit dem HVB Open End Index Zertifikat der UniCredit Bank AG setzen Sie auf die Wertentwicklung des UC European Software Index. Das Indexzertifikat spiegelt die Entwicklung des Index wider. Steigt der Index, profitiert auch das Indexzertifikat. Allerdings ist der Index nicht gegen Kursrückschläge gefeit. Die Kursentwicklung der Tech-Unternehmen in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren hat gezeigt, dass der Sektor durchaus deutlich unter Druck geraten kann. So reagierten Aktien aus dieser Branche sehr sensibel auf steigende Zinsen und schwache Geschäftszahlen. Dies führte zu teils deutlichen Anpassungen in den Bewertungen.

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttp WKN Verkaufspreis in EUR Finaler Beobachtungstag Bemerkung Adyen Faktor Optionsschein Long x 5 HC3WZ5 3,80 Open End Basispreis: 1.122,08 EUR ; Reset Barriere: 1.262,34 EUR, Hebel: 5 Adyen Faktor Optionsschein Short x 5 HC3WZ6 9,98 Open End Basispreis: 1.683,12 EUR ; Reset Barriere: 1.542,916104 EUR; Hebel -5 Software AG Bonus Cap-Zertifikat HC47QL 19,71 15.12.2023 Barriere: 14,50 EUR; Bonuslevel: 23,00 EUR SAP Faktor Optionsschein Long x 15 HC4GUY 13,38 Open End Basispreis: 102,144753 EUR ; Reset Barriere: 107,251991 EUR; Hebel: 15 SAP Faktor Optionsschein Short x 15 HC4GUZ 4,99 Open End Basispreis: 119,168 EUR ; Reset Barriere: 1 13,948442 EUR; Hebel: -15 Suse Faktor Optionsschein Long x 5 HC2NLM 17,70 Open End Basispreis: 14,729047 EUR ; Reset Barriere: 16,570178 EUR; Hebel: 5 Suse Faktor Optionsschein Short x 5 HC2NLQ 3,05 Open End Basispreis: 22,078448 EUR ; Reset Barriere: 20,239313 EUR; Hebel: -5 Teamviewer Bonus Cap-Zertifikat HC33MY 17,40 15.12.2023 Bonuslevel/Cap: 22,00 EUR ; Barriere: 11,00 EUR Index European Software Index Indexzertifikat HB78FF* 106,87 Open End Indexgebühr: 1,3 % p.a.

*Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.03.2023; 15:30 Uhr;

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Software Index - Bechtle, Teamviewer überzeugen durch gute Zahlen. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).