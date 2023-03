Als Marktführer in der Energiespeicherbranche hat BLUETTI seine neueste Innovation vorgestellt das EP600 Energiespeichersystem, eine lang erwartete Lösung für die Notstromversorgung im ganzen Haus. Ganz klar: Die Zukunft des netzunabhängigen Lebensstils ist vielversprechend. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Neuerscheinung.

Was ist BLUETTI EP600?

Dieses modulare Energiespeichersystem besteht aus dem Solargenerator EP600 und einem Akku (vorausgesetzt, ein Akku reicht) oder mehreren kompatiblen Erweiterungsakkumulatoren B500. Durch die Speicherung von ausreichend Strom in den Akkus ist EP600 eine praktikable Alternative zu den Diensten der Stromversorger und zielt darauf ab, die Abhängigkeit vom Stromnetz zu verringern oder zu beseitigen, Strom erschwinglicher zu machen und sich auf unerwartete Stromausfälle, Notfälle und andere Katastrophen vorzubereiten.

Wie funktioniert das EP600?

Sobald das Sonnenlicht auf die Solarmodule fällt, wandelt der Stromrichter im Solargenerator den Gleichstrom der Solarmodule in Wechselstrom um, der in das Stromnetz eingespeist werden kann oder energiehungrige Geräte direkt mit Strom versorgt. Außerdem können Verbraucher die überschüssige Energie zur späteren Verwendung speichern oder an das Energieversorgungsunternehmen verkaufen, um die Stromrechnung zu senken oder ganz zu vermeiden.

Benötigt das EP600 Solarzellen?

Kurz gesagt: Nein. Obwohl das EP600 vorrangig mit Solarenergie aufgeladen wird, kann es auch über das Stromnetz oder einen sauberen Generator aufgeladen werden, auch wenn keine Solarzellen angeschlossen sind. Durch das Aufladen des EP600 mit günstigerem Strom aus dem Stromnetz außerhalb der Spitzenlastzeiten können Sie auch Ihre monatlichen Rechnungen senken, indem Sie eine Lastverschiebung vornehmen.

Kann ich das EP600 selbst installieren? Wie viel kostet der Vor-Ort-Installationsservice von BLUETTI?

Eine fachgerechte Montage ist unerlässlich. Wir analysieren die Bedingungen in Ihrem Haus und erstellen im Vorfeld einen ersten Installationsplan. Die Installation muss zu Ihrer Sicherheit von einem geprüften Elektriker durchgeführt werden. Die Kosten für den Service liegen in der Regel zwischen 1500 und 2500 und können aufgrund verschiedener Installateure und anderer Faktoren variieren. Wenn Sie mehr Sicherheit wünschen, können Sie auf der offiziellen Website von BLUETTI die Option "Installation inklusive" erwerben, bei der eine zusätzliche Gebühr von 1500 für insgesamt 11.499 anfällt und BLUETTI alle Installationsarbeiten innerhalb Deutschlands übernimmt.

Über BLUETTI

BLUETTI ist von Anfang an bestrebt, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für unsere Häuser und unsere Welt zu bieten. Aus diesem Grund ist BLUETTI in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu/

