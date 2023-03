FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist zum Wochenbeginn auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Knapp 15 678 Punkte bedeuteten im Verlauf den höchsten Stand seit Februar 2022. Gestützt von freundlichen US-Börsen ging der deutsche Leitindex am Montag schließlich 0,48 Prozent höher bei 15 653,58 Zählern über die Ziellinie. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,88 Prozent auf 29 172,98 Punkte zu.

"Die Bärenfalle, die sich in der vergangenen Woche bereits angedeutet hatte, darf jetzt wohl als bestätigt angesehen werden", sagte Marktbeobachter Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Damit meint er eine Situation, in der sich Anleger vermehrt für einen fallenden Markt positionieren, dann aber von einer Dreh nach oben überrascht werden. Den tiefsten Stand seit Anfang Februar am vergangenen Donnerstag hat der Dax mit seinem Jahreshoch schnell wieder abgehakt. Aus technischer Sicht werde damit ein Ausrufezeichen hinter den intakten Aufwärtstrend gesetzt, ergänzte Oldenburger./tih/he

DE0008469008, DE0008467416