FourKites, führender Anbieter für Lieferkettentransparenz gab heute bekannt, dass er seine Echtzeitdaten den europäischen Kunden von Spotos zur Verfügung stellen wird. Das in Deutschland ansässige Unternehmen Spotos bietet eine digitale Speditionsplattform, die Verladern Zugang zu einem breiten Netz von Transportunternehmen in ganz Europa sichert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005079/de/

FourKites and Spotos Join Forces to Bring Real-time Supply Chain Visibility to European Shippers (Graphic: Business Wire)