Loop Energy (TSX: LPEN), ein Entwickler und Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen, hat die unabhängige Validierung seiner patentierten eFlow-Technologie in PEM-Elektrolyseuren abgeschlossen. In Zusammenarbeit mit Fraunhofer USA wurden vom deutschen Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Tests durchgeführt, die belegen, dass eine Brennstoffzellenarchitektur mit trapezförmigem Strömungsfelddesign eine gleichmäßigere Temperaturverteilung ermöglichen kann. Beim Einbau in herkömmliche PEM-Elektrolysezellen zeigt diese Bipolarplattenarchitektur, dass sie die Wasserstoffproduktion erhöhen kann. Loop Energy sucht nun Partner aus der Industrie, um einen vollständigen Elektrolyseur-Prototyp für eine kommerzielle Validierung zu entwickeln.

Den Ergebnissen zufolge kann die eFlow-Architektur im Vergleich zu herkömmlichen Strömungsfeldern mit parallelen Kanälen eine stabilere und gleichmäßigere Betriebsumgebung in den PEM-Wasserelektrolyse-Testzellen herstellen. Dies begünstigt eine effektivere Wasserstoffproduktion und einen höheren Wirkungsgrad. Die Tests zeigen auch, dass sich die verbesserte homogene Betriebsumgebung positiv auf die Langlebigkeit auswirken dürfte.

"Die Ergebnisse des Validierungsprozesses zeigen das Potenzial der neuen Strömungsfeldtechnologie, die heute in der Industrie übliche Wasserstoffproduktion zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit der grünen Wasserstoffproduktion zu optimieren", berichtet Dr. Tom Smolinka, Leiter der Abteilung Chemische Energiespeicher am Fraunhofer ISE. "Der Unterschied, den wir im Vergleich zur gegenwärtigen Leistung von Elektrolyseuren mit konventionellen parallelen Strömungsfeldern festgestellt haben, besteht darin, dass das angepasste Design eine gleichmäßigere Temperaturverteilung erzeugt. Damit könnte eine wichtige Voraussetzung für die Verwendung einiger der richtungweisenden Materialien erfüllt sein, die notwendig sind, um die Wirtschaftlichkeit von Elektrolyseuren und grünem Wasserstoff deutlich zu erhöhen."

Angesichts der vielversprechenden Ergebnisse laden Loop Energy und das Fraunhofer ISE potenzielle Industriepartner dazu auf, ihr Interesse an einer Kooperation zu bekunden. Interessierte Parteien werden bei der Entwicklung und Fertigung eines Elektrolyseur-Prototyps mit beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die Vorteile von eFlow bei der Herstellung von Wasserstoff im kommerziellen Maßstab zu bestätigen. Alle Interessensbekundungen können an den Chief Commercial Officer von Loop Energy, George Rubin, gerichtet werden.

"Der Abschluss der unabhängigen Validierung durch Dritte ist ein wichtiger Meilenstein für Loop Energy, da wir untersuchen, wie eFlow den Sektor der Wasserstoffproduktion transformieren kann", so Ben Nyland, President und CEO bei Loop Energy. "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer ISE, das über eine langjährige Erfahrung im Zell- und Stackdesign für die PEM-Wasserelektrolyse verfügt. Die Ergebnisse sind ermutigend, und wir freuen uns darauf, mit der Suche nach strategischen Partnern zu beginnen, die uns bei der Innovation der Elektrolyseurtechnologie unterstützen."

Derzeit kommt die proprietäre eFlow-Technologie von Loop Energy in seinen Brennstoffzellenprodukten zum Einsatz, um einen einzigartigen Kraftstoffwirkungsgrad zu erreichen. Dank des sich verengenden Kanaldesigns erreicht eFlow eine verbesserte gleichmäßige Strömungsdichte und erhöht die Gasgeschwindigkeit, um ein besseres Wärme- und Wassermanagement zu realisieren. Mit der neuen Entdeckung, dass eFlow die Effizienz der Wasserstoffproduktion verbessern kann, verbreitert sich das Anwendungspotenzial der patentierten Technologie im Wasserstoffenergie-Sektor.

Die weltweite Nachfrage nach Wasserstofferzeugung wird bis 2050 voraussichtlich um mehr als 1 Billion US-Dollar steigen1. Vor diesem Hintergrund suchen neue und bestehende Wasserstoffproduzenten nach einem Wettbewerbsvorteil, um die steigende Nachfrage bedienen zu können.

Während der CERAWeek am 6. und 7. März wird Ben Nyland zusammen mit Thomas Schuelke, dem Präsidenten von Fraunhofer USA, das ebenfalls als Projektpartner auftritt, Einzelheiten zu dieser Entwicklung berichtet. Ferner werden Dr. Tom Smolinka und der Chief Scientist bei Loop Energy, Dr. Sean Mackinnon, die technischen Ergebnisse auf der Hannover Messe am 17. April präsentieren. Anfragen für Gespräche bei beiden Veranstaltungen können mit Ethan Hugh koordiniert werden.

Das Management-Team von Loop Energy wird am 30. März während einer Konferenzschaltung zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres weitere Details bekannt geben. Hinweise zur Konferenzschaltungen sind auf der Website von Loop Energy zu finden.

Über Fraunhofer ISE

Die Fraunhofer-Gesellschaft mit Sitz in Deutschland ist die weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung. Mit seiner Ausrichtung auf zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien und die Verwertung der Ergebnisse in Wirtschaft und Industrie spielt es eine zentrale Rolle im Innovationsprozess. Als Wegweiser und Impulsgeber für innovative Entwicklungen und wissenschaftliche Spitzenleistungen trägt sie zur Gestaltung unserer Gesellschaft und unserer Zukunft bei. Die 1949 gegründete Organisation betreibt derzeit 76 Institute und Forschungseinrichtungen in Deutschland. Mehr als 30.000 Mitarbeitende, die meisten davon mit natur- oder ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung, erwirtschaften ein jährliches Forschungsvolumen von 2,9 Milliarden Euro. Davon entfallen 2,5 Milliarden Euro auf die Auftragsforschung. Weitere Informationen: www.ise.fraunhofer.de/en

Über Fraunhofer USA

Fraunhofer USA, Inc. ist eine von der Fraunhofer-Gesellschaft gegründete, rechtlich unabhängige Tochtergesellschaft in den USA, die im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit der Industrie, mit Universitäten sowie mit Regierungsbehörden auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene zusammenarbeitet. Fraunhofer ist im Bereich der Hightech-Problemlösung tätig und nutzt wissenschaftliches und ingenieurtechnisches Fachwissen von Weltrang, um komplexe FuE-Projekte in vielen verschiedenen Disziplinen durchzuführen. Über Fraunhofer USA können US-amerikanische Kunden Kontakt zu den 79 Forschungsstandorten in den USA und Deutschland mit über 30.000 Mitarbeitenden aufnehmen, vor allem in den Bereichen Forschung und Ingenieurswesen. www.fraunhofer.org

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge, Linienbusse sowie mittelschwerer und schwerer Lkw. Die Produkte von Loop Energy verfügen über die unternehmenseigene eFlow-Technologie in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels. eFlow wurde entwickelt, um gewerblichen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop Energy arbeitet mit Erstausrüstern und wichtigen Zulieferern von Fahrzeug-Subsystemen zusammen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzelle zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop Energy eine emissionsfreie Zukunft verwirklichen will, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Zukunftsgerichtete Hinweise

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, die die gegenwärtigen Erwartungen und Projektionen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Insbesondere Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens im Hinblick auf künftige Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften, Perspektiven oder Geschäftsgelegenheiten oder zu den Märkten, in denen wir tätig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich der Ziele für Auftragseingänge, Kostensenkung, Rentabilität und Umsatz, unsere künftigen Wachstums- und Geschäftsaussichten, einschließlich der erwarteten Nachfrage nach unseren Produkten, der Zuweisung von Ressourcen und Mitteln, des erwarteten Zeitrahmens für das Erreichen der Rentabilität, des geplanten Wachstums unseres Kundenstamms und des erwarteten Wachstums unserer weltweiten Geschäftstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen (einschließlich Annahmen in Bezug auf die gegenwärtige und zukünftige Performance der Produkte des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen, seine Ziele zu erreichen und bestehende und zukünftige Kunden rechtzeitig durch den Kundenakzeptanzzyklus zu führen) und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind.

