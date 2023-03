Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S -0,61% auf 32,8, davor 4 Tage im Plus (6,8% Zuwachs von 30,9 auf 33), Goldbarren (250g, philoro) 0% auf 14090, davor 3 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 13830,6 auf 14090,7), Wienerberger 0% auf 29,98, davor 3 Tage im Plus (1,7% Zuwachs von 29,48 auf 29,98), SBO -3,24% auf 68,6, davor 3 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 68,5 auf 70,9), Warimpex -0,28% auf 0,706, davor 3 Tage im Plus (5,99% Zuwachs von 0,67 auf 0,71), Petro Welt Technologies0% auf 1,99, davor 3 Tage ohne Veränderung . ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: SBO (4 Plätze verloren, von 5 auf 9); dazu, Uniqa (+3, von 10 auf 7), VIG (-2, von 8 auf 10), EVN (+1, von 6 auf 5), DO&CO (+1, von 7 auf 6), Bawag (+1, von 9 auf 8), Immofinanz (+1, von 14 auf 13), ...

