LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, gab heute die Einweihung eines neuen Auslieferungszentrums in Krakau (Polen) bekannt. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Präsenz in Osteuropa auszubauen. Das neue Auslieferungszentrum wurde von Jerzy Muzyk, dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Krakau, Przemyslaw Roth, dem Vizepräsidenten von ASPIRE (Krakau), Peter Mitchell, dem Vizepräsidenten der Association of Business Service Leaders (ABSL Krakau), Rao Maddukuri, dem Präsidenten des Poland India Business Council, und Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer und Executive Board Member von LTIMindtree, eingeweiht.

Dieses hochmoderne Zentrum mit 500 Plätzen im Ocean Office Park in Krakau wird die Kapazitäten des Unternehmens in der Region verstärken und die Weltklasse-Dienstleistungen von LTIMindtree näher an die Kunden in der Reise-, Transport- und Gastgewerbebranche bringen. Das neue Zentrum wird das bestehende Auslieferungszentrum von LTIMindtree in Warschau ergänzen.

"Polen und insbesondere Krakau ist ein renommierter Technologie-Hub mit einem beeindruckenden Pool an Talenten. Es bildet einen integralen Bestandteil des globalen Technologiegeschäfts. Wir sind erfreut, dass Marktführer wie LTIMindtree weiterhin in unsere Region und Stadt investieren, um Innovationen zu unterstützen und die digitale Transformation für globale Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen zu ermöglichen", sagte Jerzy Muzyk, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Krakau.

Nachiket Deshpande, Chief Operating Officer und Executive Board Member bei LTIMindtree, sagte: "Wir freuen uns, die Eröffnung unseres neuen Auslieferungszentrums in Polen bekannt geben zu können. Diese hochmoderne Betriebsstätte wird uns in die Lage versetzen, die Bedürfnisse unserer Kunden besser zu verstehen, unsere Dienstleistungen unseren globalen Kunden und denen in Europa näher zu bringen und ihnen Erlebnisse der nächsten Generation zu bieten. Dieser Schritt ist Teil unserer Strategie, unsere globale Reichweite zu vergrößern und unsere Präsenz auf Schlüsselmärkten zu verstärken. Unser Nearshore-Auslieferungsmodell hat sich als erfolgreich erwiesen, und diese Erweiterung wird unsere Geo-Fähigkeiten weiter stärken, so dass wir noch flexibler und schneller auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren können."

"Wir gratulieren LTIMindtree zur Eröffnung seines neuen Auslieferungszentrums in Krakau (Polen). Dieser Schritt in Richtung Osteuropa ist ein strategischer Schritt, der den Zugang zum digitalen Lösungsportfolio von LTIMindtree für Unternehmen in der Region weiter vereinfachen wird. Wir sind zuversichtlich, dass die Investition von LTIMindtree in der Region immens zum allgemeinen Wachstum und zur Entwicklung der Technologiebranche in Polen beitragen wird. Wir wünschen LTIMindtree alles Gute für seinen weiteren Expansionskurs und den Aufbau einer globalen Präsenz", sagte Przemyslaw Roth, Vice President von ASPIRE (Krakow).

Die Betriebsstätte in Krakau ist die jüngste Ergänzung zu den wachsenden Geschäftsaktivitäten von LTIMindtree in ganz Europa, wo das Unternehmen über 75 Kunden betreut. Mit 23 Niederlassungen und neun Auslieferungszentren in der Region bietet LTIMindtree innovative Technologielösungen und Dienstleistungen an, die den Kunden einen Wettbewerbsvorteil auf ihrem jeweiligen Markt verschaffen.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen aus allen Branchen ermöglicht, durch Nutzung digitaler Technologien Geschäftsmodelle neu zu erdenken, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Fach- und Technologiekenntnisse ein, um in einer zusammenfließenden Welt bessere Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse voranzutreiben. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von fast 90.000 talentierten und unternehmerischen Profis in mehr als 30 Ländern angetrieben und kombiniert die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen und Toubro Infotech mit denen von Mindtree, um selbst die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen zu lösen und Transformation in großem Maßstab zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230305005119/de/

Contacts:

Medienkontakt

media@ltimindtree.com