Sintavia, LLC, ein Entwickler und additiver Hersteller komplexer mechanischer Systeme und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, gab heute den Erhalt eines Auftrags von Bechtel Plant Machinery, Inc. ("BPMI") zur Entwicklung einer speziellen additiven Fertigungsanlage zur Unterstützung des Nuklearantriebsprogramms der US-Marine bekannt. Die neue, vertikal integrierte Anlage wird fortschrittliche nukleare Antriebssysteme für die U-Boot-Programme der US-Marine entwickeln und additiv fertigen, unter anderem auch für die nächste Generation nuklear angetriebener Angriffs-U-Boote.

"Die additive Technologie ist sowohl im Hinblick auf die Entwicklung als auch auf die Herstellung bekanntermaßen eine ausgezeichnete Methode zur Bereitstellung komplexer Systeme in der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie", so Brian Neff, Gründer und CEO von Sintavia. "Eine umfassende Nutzung der Technologie ist ohne Investitionen in Materialien, Prozesse und Qualitätssysteme, die für eine erfolgreiche und wiederholte additive Fertigung dieser komplexen Systeme erforderlich sind, jedoch nicht möglich. Santavia hat diese Investitionen in den letzten sieben Jahren getätigt. Die U.S. Navy arbeitet an der Entwicklung fortschrittlicher U-Boot-Plattformen, bei der die additive Technologie eine zentrale Rolle zwangsläufig eine zentrale Rolle spielen wird. Wir wollen unseren Beitrag zum Erfolg dieser Navy-Programme leisten und freuen uns darauf, unsere Beziehung zu BPMI und dem Naval Nuclear Propulsion Program in den kommenden Jahren weiter auszubauen."

Die neue Anlage in Hollywood, Florida, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 in Betrieb genommen.

Über Sintavia

Sintavia entwickelt und fertigt additiv eine neue Generation von Antriebssystemen und thermodynamischen Systemen für die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Als Gründungsmitglied der Additive Manufacturer Green Trade Association hält Sintavia die höchsten Qualitätsstandards der Branche ein und ist mehrfach zertifiziert, unter anderem durch das Nadcap-Programm und andere Organisationen im Bereich Luft- und Raumfahrt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.sintavia.com.

