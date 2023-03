Dank ergänzender Funktionen für die Anwendungsentwicklung positioniert sich Jitterbit als führendes Unternehmen im Bereich der Hyperautomatisierung und bietet Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen an die Anwendungsentwicklung eine höhere Benutzerfreundlichkeit und eine größere Auswahl an Einsatzmöglichkeiten.

ALAMEDA, Kalifornien, March 06, 2023, ein weltweit führendes Unternehmen, das den Wandel durch Automatisierung ermöglicht, hat heute die Übernahme von Zudy bekannt gegeben, einem führenden Anbieter einer No-Code/Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattform für Unternehmen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.



Die Plattform von Zudy, Vinyl, wird von einer Vielzahl von kommerziellen und staatlichen Unternehmen genutzt, von Optum, Otis Worldwide Corp. und dem US-Verteidigungsministerium bis hin zu Einzelhandels- und Medienunternehmen wie der J. Crew Group und iHeartMedia. Vinyl ermöglicht es Unternehmen, leistungsstarke, vollständig integrierte, bidirektionale Anwendungen aus der On-Premise-Bereitstellung ohne eine einzige Zeile Code zu erstellen.

Diese Übernahme erweitert die bestehenden Kompetenzen von Jitterbit im Bereich der No-Code/Low-Code-Anwendungsentwicklung und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine branchenführende Toolsuite und erstklassige Dienstleistungen für die Integration und Automatisierung von Geschäftsprozessen anzubieten. Die neu erworbene Plattform ergänzt die bestehenden Lösungen von Jitterbit um weitere Auswahlmöglichkeiten und bietet mehr Flexibilität, sodass die gesamte Palette der Jitterbit-Tools und -Dienstleistungen per Cloud-Bereitstellung, On-Premise-Installation oder einen hybriden Ansatz verfügbar ist.

"Mit der Übernahme von Zudy positioniert sich Jitterbit als Plattform der Wahl im Bereich der Low-Code-Entwicklung", so George Gallegos, CEO von Jitterbit. "Neben der zusätzlichen Skalierung und dem verbesserten ARR-Profil (annual recurring revenue - wiederkehrenden Jahresumsätze) differenziert diese Übernahme die Kompetenzen von Jitterbit weiter und verbessert gleichzeitig unsere Fähigkeit, die App-Entwicklungs- und Automatisierungsanforderungen von Unternehmen aller Branchen mit Angeboten für On-Premise- und Cloud-Umgebungen zu erfüllen."

Laut Gartner wird der weltweite Markt für Low-Code-Entwicklungstechnologien im Jahr 2023 voraussichtlich 26,9 Milliarden US-Dollar erreichen, ein Anstieg um 19,6 % gegenüber 2022. Das Wachstum spiegelt den zunehmenden Einsatz von IT-Lösungen durch Geschäftsanwender außerhalb der traditionellen Informationstechnologie wider, und die Konzentration auf Hyperautomatisierungsinitiativen treibt die zunehmende Einführung von Low-Code- und No-Code-Technologien weiter voran. Die Übernahme von Zudy wird es Jitterbit ermöglichen, die Amortisierungszeit für Unternehmen jeder Branche zu verkürzen, die App-Implementierungs- und Automatisierungsinitiativen verfolgen, auch in stark regulierten Sektoren wie Biowissenschaften und Finanzdienstleistungen.

Bis heute hat Zudy 150 Unternehmenskunden - vornehmlich globale Unternehmen sowie mittelständische Wachstumsunternehmen - in mehr als 50 wichtigen Branchen bedient und wurde zur Entwicklung von mehr als 3.500 Anwendungen eingesetzt. Die gebündelten Kompetenzen und Dienstleistungen von Zudy und Jitterbit werden dafür sorgen, dass Kunden Cloud-basierte und On-Premise-Anwendungen und Integrationen leichter einrichten und so ihre IT-Ökosysteme erweitern und Automatisierungsinitiativen mittragen können.

"Wir haben Vinyl entwickelt, um die technologischen Hürden zu beseitigen, die für die Entwicklung leistungsfähiger, maßgeschneiderter Geschäftslösungen erforderlich sind, die sich problemlos in das Unternehmen unserer Kunden integrieren lassen", so Tom Kennedy, Gründer und CTO von Zudy. "Der Zusammenschluss mit Jitterbit ist die nächste Phase des Ausbaus unserer Integrationskapazitäten, um Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage zu versetzen, die von ihnen benötigten Lösungen innerhalb von Wochen statt Monaten oder Jahren zu entwickeln und einzusetzen. Wir sehen in dieser Kombination die perfekte Antwort auf die wachsende Nachfrage nach schnellerer und leistungsfähigerer Anwendungsentwicklung für Unternehmen. Unsere gemeinsame Vision mit Jitterbit ist es, unseren Kunden die Beschleunigung der Entwicklung und Bereitstellung vollständig integrierter Geschäftslösungen zu ermöglichen."

Über Jitterbit

Jitterbit unterstützt die Unternehmenstransformation durch die Automatisierung wichtiger Geschäftsprozesse für eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung. Harmony ist die einzige Plattform, die die Vorteile von Integration, APIM und No-Code-App-Erstellung nahtlos kombiniert und vereinfacht, um den Wert Ihres Tech Stack zu steigern und Ihre digitale Reise zu beschleunigen. Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf die Erfahrung und das Know-how von Jitterbit, um Zeit und Geld zu sparen und gleichzeitig außergewöhnliche Erlebnisse zu schaffen - jetzt und in Zukunft. Erfahren Sie unter www.jitterbit.com , wie Jitterbit eine glücklichere Arbeitsatmosphäre schafft oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

