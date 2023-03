Der S&P 500 konnte den 10er-, 50er- und 200er-EMA im Tageschart direkt nach oben durchbrechen und am Freitag mit einer langen bullischen Tageskerze bei 4.045 Punkten aus dem Handel gehen. Diese Aufwärtsdynamik hat der S&P 500 auch am heutigen Montag weiter fortgesetzt und zeigt sich aktuell bei 4.060 Punkten am Widerstand. Zuvor hieß es im Insight: "Der 10er-, 50er- und 200er-EMA stellten einen massiven Widerstand dar, der zunächst nach oben durchbrochen ...

