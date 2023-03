6. März 2023. Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Rick Lacroix dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist, da MLP sein Board weiterhin mit Veteranen der Kalibranche verstärkt.

Farhad Abasov, Millennials Chairman, kommentierte: "Wir sind sehr erfreut, dass Rick Lacroix sich entschieden hat, dem Board of Directors von Millennial Potash beizutreten. Rick Lacroix bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Bereich Kali mit, von der Gewinnung über die Vermarktung bis hin zum Transport, die er in hochrangigen Positionen bei der Potash Corp. of Saskatchewan (jetzt Nutrien) und bei Canpotex, einer Kali-Vermarktungsorganisation der kanadischen Kaliproduzenten, erworben hat. Rick war auch Mitglied der Allana Potash Corp. und war maßgeblich an der Entwicklung des Kaliprojekts von Allana in Afrika beteiligt. In jüngerer Zeit war Rick Mitglied des Board of Directors von Millennial Lithium Corp., wo er an allen Aspekten des Projekts Pastos Grandes von Millennial Lithium Corp. beteiligt war, das Anfang 2022 von Lithium Americas erworben wurde. Wir freuen uns auf Ricks Beiträge in unserem Board, da wir unsere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf unserem Kaliprojekt Banio in Gabun beschleunigen werden."

Herr Lacroix hat einen B.Sc. Abschluss in Elektrotechnik von der University of Saskatchewan. Herr Lacroix begann seine Karriere in der Kalibranche im Jahr 1981 und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des Kalibergbaus, der Verarbeitung und des Marketings, die er während seiner über 30-jährigen Tätigkeit bei Potash Corp. of Saskatchewan (jetzt Nutrien) gesammelt hat. Herr Lacroix ist ehemaliger Senior Vice President der Potash Corp of Saskatchewan (Nutrien) und ehemaliger Direktor von Canpotex sowie ehemaliger Vorsitzender von Canpotex Bulk Terminals. Zuletzt war Herr Lacroix als Direktor bei Allana Potash Corp. tätig. Er war auch Direktor bei Millennial Lithium Corp. Neben seiner umfassenden Karriere in der Kalibranche war Herr Lacroix auch im Nichtedelmetallbergbau in Nordkanada und Ontario tätig. Herr Lacroix bringt einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen großmaßstäblicher Kalibergbau, Produktmarketing, Vertrieb und Transport in das Unternehmen ein.

Gewährung von 100.000 leistungsbezogenen Aktienoptionen

Das Unternehmen möchte auch bekannt geben, dass es insgesamt 100.000 leistungsbezogene Aktienoptionen gewährt hat, die über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,50 Dollar pro Aktie ausübbar sind.

Beendigung der Option zum Erwerb des Goldprojekts Mohave

Ferner möchte das Unternehmen bekannt geben, dass es sich entschieden hat, seine Option auf das Goldprojekt Mohave zu beenden und M3 Metals Corp. ("M3M") über die Beendigung informiert hat. M3M hat den Erhalt der Kündigungsmitteilung bestätigt und das Unternehmen sowie M3M haben eine gegenseitige Freistellungsvereinbarung bezüglich des Goldprojekts Mohave unterzeichnet. Das Unternehmen hat keine weiteren Verpflichtungen gegenüber M3M bezüglich des Goldprojekts Mohave.

Pressemitteilung vom 1. März 2023 (Abschluss der Privatplatzierung)

In einigen der verbreiteten Exemplare der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. März 2023 wurde angegeben, dass der Erlös der Privatplatzierung des Unternehmens 3.951.500 Dollar betrug. Dies ist nicht korrekt. Der korrekte Erlös (wie im Titel der Pressemitteilung angegeben) betrug 3.591.500 Dollar.

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69547



