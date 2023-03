Berlin - Um Altersarmut bei Frauen zu bekämpfen, fordern Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge eine Reform des Steuersystems. Um es "geschlechtergerechter" zu machen, sei eine Anpassung der Steuerklassen III/V nötig.



"Denn dadurch wird die Lohnsteuerbelastung zwischen Eheleuten fairer verteilt", sagte Paus den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Der Plan hat insgesamt fünf Punkte. Neben der Reform der Steuerklassen verlangen die Grünen eine faire Bezahlung für die sozialen Berufe sowie einen Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland und ein neues Arbeitszeitmodell. "Frauen und Männer können ihre Arbeitszeit bei Bedarf anpassen, wenn das Leben es erfordert, ohne in Teilzeitfallen festzustecken", sagte Fraktionschefin Dröge dazu.



Außerdem wollen die Grünen durch mehr Unterstützung von Frauen in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen und von Gründerinnen Vorbilder sichtbar machen.

