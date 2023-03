VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, March 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" oder das "Unternehmen") (TSX: WPRT / Nasdaq: WPRT), ein weltweit führender Anbieter von emissionsarmen alternativen Kraftstofftechnologien, gab heute die Zusammenarbeit mit einem globalen Erstausrüster (der "OEM") bekannt, um die Leistung, den Wirkungsgrad und die Emissionen des OEM-Motors zu bewerten, der mit dem H 2 HPDI-Kraftstoffsystem von Westport ausgestattet ist. Diese Zusammenarbeit ist bereits die dritte große OEM-Verpflichtung von Westport zur Evaluierung seines H 2 HPDI-Kraftstoffsystems. Die vom OEM finanzierten Arbeiten beginnen sofort und dauern bis zum Jahresende.



"Fahrzeughersteller auf der ganzen Welt erkennen, dass viele Wege zu dem wichtigen Ziel einer deutlichen Reduzierung oder Beseitigung von Emissionen führen", so David M. Johnson, Chief Executive Officer von Westport Fuel Systems. "Die Demonstration unseres H 2 HPDI-Kraftstoffsystems ist der erste Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung und gibt der wachsenden Einsicht Auftrieb, dass es kein Patentrezept für die Emissionsreduzierung gibt. Es ist entscheidend, bestehende Dieselmotor-Architekturen und die entsprechenden Fertigungsinfrastrukturen beizubehalten, damit die OEM zeitgerechte, effiziente und kostengünstige Höchstleistung bei Verkehrsanwendungen anbieten können."

Die Verwendung von Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor mit dem H 2 HPDI-Kraftstoffsystem von Westport bietet eine kosteneffiziente Lösung, die eine erhebliche Verringerung von CO 2 bewirkt und es den OEM ermöglicht, ihre bestehende Motorarchitektur beizubehalten sowie das vorhandene technische Know-how und die Erfahrung, die bereits getätigten Investitionen und die jahrzehntelange technologische Entwicklung in der Konstruktion, der Lieferkette und der Herstellung von Fahrzeugantrieben zu nutzen.

Das mit LNG und bioLNG betriebene HPDI-Produktionssystem von Westport ist eine ausgereifte und bewährte kommerzielle Plattform, die eine solide Grundlage für die Entwicklung der mit Wasserstoff betriebenen Version des HPDI-Systems bildet. Diese Zusammenarbeit soll zeigen, dass das H 2 HPDI-Kraftstoffsystem von Westport eine kosteneffiziente Lösung ist, die eine drastische Verringerung von CO 2 ermöglicht und gleichzeitig eine Leistung, ein Drehmoment und einen Wirkungsgrad erzielt, die die Leistung eines Dieselmotors übertreffen.

Über Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen für eine sauberere Zukunft voran. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Komponenten und Systemen zur Kraftstoffversorgung für saubere, CO 2 -arme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Verkehrsbranche. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltfreundlichkeit, um zur Bewältigung der Herausforderungen in Bezug auf den Klimawandel und die städtische Luftqualität beizutragen. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com .

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "erwarten", "beabsichtigen", "können", "werden", "potenziell", "geplant" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über den Zeitplan und den Abschluss der Entwicklungsarbeiten an dem erwähnten wasserstoffbetriebenen Motor, der mit dem H2 HPDI-Kraftstoffsystem von Westport ausgestattet ist, sowie über die Leistung, die Eigenschaften und die Kosteneffizienz dieses Motors. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs von Westport wesentlich von künftigen Ergebnissen und dem künftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die sich auf den Erfolg und den Abschluss des Motorenentwicklungsprogramms, die Preisgestaltung und die Verfügbarkeit von Wasserstoff als Kraftstoff, unsere Fähigkeit, technologische Herausforderungen zu bewältigen, die allgemeine Wirtschaft, die Zahlungsfähigkeit, die Regierungspolitik und die Regulierung, Wechselkursschwankungen sowie andere Risikofaktoren und Annahmen beziehen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder Erfolge oder unsere Finanzlage auswirken können und die in der kontinuierlichen Berichterstattung von Westport (verfügbar unter unserem SEDAR-Profil unter www.sedar.com und unter unserem EDGAR-Profil unter www.sec.gov) beschrieben werden. Darüber hinaus sind die Auswirkungen und der Einfluss von Inflation und Unterbrechungen der Versorgungskette derzeit nur schwer vorhersehbar und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Westport lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um über etwaige Änderungen seiner Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu informieren, auf denen diese Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit ändern können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.