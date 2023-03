COTTBUS (dpa-AFX) - Nach der Klausur des Bundeskabinetts im brandenburgischen Meseberg will sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag (18.30 Uhr) in Cottbus den Fragen der Bürger stellen. Zum sogenannten Kanzlergespräch sind Interessierte in die dortige Stadthalle eingeladen.

Zuvor trifft sich Scholz mit Handwerkskammer-Präsidentin Corina Reifenstein und Unternehmerfrauen in einem Fahrrad-Geschäft, um über Chancen und Herausforderungen von Frauen im Handwerk zu sprechen. Einen Tag vor dem Internationalen Frauentag besucht der Kanzler zudem ein Cottbuser Frauenzentrum./kp/DP/stw