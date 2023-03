DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTRONISCHE KRANKMELDUNG - Seit dem 1. Januar 2023 ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) verpflichtend. Doch Arbeitgeber melden Probleme: "In der Praxis funktioniert das neue System leider überhaupt nicht", sagte der Präsident des Verbandes "Die Familienunternehmer", Reinhold von Eben-Worlee, dem Handelsblatt. "Wir erleben ein Chaos der Zuständigkeiten und bürokratischen Mehraufwand durch Doppelstrukturen." Bei manchen Unternehmen würden die Daten zu spät oder gar nicht ankommen. Dies geht aus einer Umfrage des Verbands hervor, der seine Mitglieder gerade im Auftrag des Bundesjustizministeriums nach den zehn größten Bürokratiehemmnissen gefragt hat. (Handelsblatt)

INFLATION - Peter Praet, der ehemalige Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, glaubt, dass der EZB-Leitzins in diesem Jahr noch auf 4 Prozent steigen kann, und auf diesem Niveau länger als erwartet verharren könnte. "Der Leitzins kann in diesem Jahr noch auf 4 Prozent steigen. Das ist gar nicht abwegig", sagte Praet im Gespräch mit Welt. "Aktuell steht er bei 2,5 Prozent. Die entscheidende Frage wird dann sein, wie lange er bei etwa 4 Prozent bleiben wird." Die Märkte hätten höhere Zinsen noch nicht eingepreist, sie unterschätzten die Hartnäckigkeit der Inflation. "Die Inflation bleibt ein hartnäckiges Problem. Ein Grund dafür ist, dass die Wirtschaft weit widerstandsfähiger ist als erwartet", sagte Praet gegenüber Welt. (Welt)

LUFTFAHRTINDUSTRIE - Bis zur Mitte des Jahrhunderts will die deutsche Luftverkehrswirtschaft ohne fossile Brennstoffe auskommen. Das geht aus einem gemeinsamen Plan des Bundesverbands der Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit dem Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sowie Ralf Fücks (Grüne), früherer Bremer Bürgermeister und Leiter der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, hervor, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Der Plan sieht einen schrittweisen Übergang zum sauberen Luftverkehr vor. Kurzfristig sollen Verkehr auf die Schiene verlagert und Emissionen durch den Kerosineinsatz kompensiert werden. 2025 könnten dann erste Kurzstreckenflugzeuge mit Hybridantrieb starten. (Funke Mediengruppe)

NET ZERO INDUSTRY ACT - Die Antwort der EU-Kommission auf US-Subventionen für grüne Schlüsseltechnologien nimmt Gestalt an. Kern des "Net Zero Industry Act", den die Brüsseler Behörde in einer Woche vorstellen will, sind europäische Produktionskapazitätsziele für klimafreundliche Technologien wie Batteriezellen, Wasserstoff und Fotovoltaik. Der EU-Kommission schwebt beispielsweise vor, dass Europas Firmen bis 2030 mindestens 40 Prozent des hiesigen Bedarfs an Fotovoltaik decken. Das geht aus einem Entwurf für das Industriegesetz hervor, der der Börsen-Zeitung vorliegt. (Börsen-Zeitung)

March 07, 2023 00:52 ET (05:52 GMT)

