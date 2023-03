DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFINEON - Infineon-Chef Jochen Hanebeck nimmt Abstand von großen Zukäufen. "Ich sehe momentan keine Akquisition in der Größenordnung von Cypress, die wir vor drei Jahren für 9 Milliarden Euro gekauft haben", sagte der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Halbleiterherstellers dem Handelsblatt. "Sehr große, internationale Deals würden wohl auch besonders genau geprüft werden in dieser geopolitischen Lage." Es gebe nicht den einen großen Bereich, in dem sich der DAX-Konzern ergänzen müsse. Vielmehr seien es einige Aktionsfelder, in denen sich Infineon verstärken wolle. (Handelsblatt)

TUI - Tui verzeichnet aktuell ein sehr starkes Buchungsmomentum. Der Markt sei aber noch nicht ganz auf dem Niveau von 2019, dem Jahr vor der Corona-Krise, sagt Tui-Chef Sebastian Ebel. "Ob wir da genau schon in diesem Jahr rankommen? Vor vier, fünf Wochen wäre ich etwas skeptischer gewesen… Aktuell sehen wir aber eine Entwicklung, die dort hingehen könnte", sagte er der Augsburger Allgemeinen. Langstrecke werde im Augenblick weniger als 2019 nachgefragt. Grund dafür sei der höhere Flugkostenanteil. "Im Sommer verkaufen sich im Moment Spanien und Griechenland sehr gut. Bis zum Erdbeben galt dies auch überdurchschnittlich für die Türkei. Ich bin überzeugt, dass die Nachfrage für die Türkei bald wieder nach oben schnellen wird", sagte Ebel. (Augsburger Allgemeine)

1KOMMA5 GRAD - Das Energie-Start-up 1Komma5 Grad könnte zum nächsten deutschen Einhorn werden. Finanzkreisen zufolge hat das Unternehmen Investoren angesprochen, um weitere 150 bis 200 Millionen Euro an Eigenkapital einzuwerben, wobei die Unternehmensbewertung auf mehr als einer Milliarde steigen könnte. Die Finanzierungsrunde soll spätestens bis zum Sommer abgeschlossen werden, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Das Geld soll von Bestandsinvestoren wie Porsche Ventures, Haniel, Eurazeo und Jan Klatten kommen, es sollen aber auch ein oder zwei neue Investoren hinzukommen. 40 Interessenten hätten sich dafür gemeldet. (Handelsblatt)

MOTEL ONE -Die Hotelgruppe Motel One hält einen Börsengang des Unternehmens für möglich. "Wir untersuchen das immer wieder", sagte Gründer und Gesellschafter Dieter Müller der Süddeutschen Zeitung. "Die Option wird auf jeden Fall spannender, je größer wir werden." Die Hotelgruppe war zuletzt deutlich gewachsen und hat jetzt 88 Standorte in Deutschland und Europa, auch ein Standort in New York wurde eröffnet, der erste außerhalb Europas. Weitere Hotels sind in Planung. Der Charme eines Börsengangs wäre laut Müller, dass die Eigenständigkeit des Unternehmens für lange Zeit gewahrt wäre. "Und wir müssen ja auch unseren anderen Gesellschaftern einen Exit bieten können", sagte Müller. An dem Unternehmen sind auch Finanzinvestoren beteiligt. (Süddeutsche Zeitung)

TENNET - Die niederländische Regierung will die deutsche Tochter des Stromnetzbetreibers Tennet möglichst noch in diesem Jahr an die Bundesregierung verkaufen. Das geht aus einem Schreiben der zuständigen Minister der niederländischen Regierung an das Parlament in Den Haag hervor. Darin heißt es, ein vollständiger Verkauf von Tennet Deutschland an den deutschen Staat sei "das bevorzugte Szenario". Der Verkauf müsse wegen des hohen Kapitalbedarfs von Tennet Deutschland "vor 2024 abgeschlossen" sein. (Handelsblatt)

50HERTZ - Anders als beim deutschen Übertragungsnetzbetreiber Tennet nimmt der Mehrheitsaktionär von 50Hertz die hohen Investitionsanforderungen der nächsten Jahre nicht als Anlass zum Ausstieg. Chris Peeters, CEO des belgischen 80 -Prozent-Anteilseigners Elia und Aufsichtsratschef von 50Hertz, machte am Montag klar, dass Elia voll und ganz hinter ihrem Engagement im deutschen Energiemarkt stehe und es diesbezüglich keine Fragezeichen gebe. Es gebe auch keine Gespräche mit dem Minderheitsaktionär KfW über einen möglichen Verkauf von Anteilen. (Börsen-Zeitung)

ERICSSON - Die angekündigte Streichung von 8.500 Stellen ist Teil der zuvor angekündigten Einsparungen im Umfang von 9 Milliarden Kronen, wie Ericsson-Netze-Chef Fredrik Jejdling im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte. Der Großteil davon entfalle auf den Bereich Produktabsatz. Nach Jejdlings Worten geht es darum, Prozesse stärker zu automatisieren. Natürlich sei es schwierig, wenn man Leute entlassen muss, fügte er hinzu, "aber wir müssen ein effizientes Unternehmen bleiben. Und wir dürfen unsere F&E-Bemühungen nicht reduzieren." (FAZ)

FERROVIAL - Die spanische Regierung lässt prüfen, ob sie den Umzug des Baukonzerns Ferrovial in die Niederlande rechtlich unterbinden kann. Führende Ministerinnen erklärten, dass man sich diesbezüglich den rechtlichen Rahmen eines Sondergesetzes anschaue, mit dem sich der Staat wegen der Corona-Pandemie das letzte Wort bei Übernahmen von Unternehmen in strategischen Bereichen gesichert hat. Ferrovial hat mit der Ankündigung, den Stammsitz von Madrid nach Amsterdam zu verlegen, eine heftige Kontroverse in Spanien ausgelöst. (Börsen-Zeitung)

HUAWEI - In der Spitze des chinesischen Telekomkonzerns Huawei steht eine politisch heikle Personalentscheidung an, die Folgen auf das Verhältnis zu den USA haben könnte. Die einst ins Visier der US-Justiz geratene Tochter des Firmengründers, Finanzchefin Meng Wan-zhou, soll zum 1. April erstmals den rotierenden Vorsitz des Konzerns übernehmen. Informierte Kreise berichteten, dass damit eine Nachfolgeregelung für den 78 Jahre alten Konzernchef Ren Zhengfei eingeleitet werde. Das Unternehmen selbst erklärte allerdings, dass es weiterhin bei dem bewährten "kollektiven Führungsmodell" bleibe. (FAZ)

March 07, 2023 01:01 ET (06:01 GMT)

