Der Online-Arzneimittelversender rechnet auch im laufenden Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum im Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Der Umsatz in diesem Bereich solle 2023 zwischen 10 und 20 Prozent zulegen, teilte der im SDAX gelistete Arzneimittelversender am Dienstag in Sevenum mit.Im vergangenen Jahr legte diese Größe - wie bereits bekannt - um 17 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zu. Die Prognose liegt damit im Rahmen der Erwartungen der von Bloomberg erfassten Analysten. ...

